      понеделник, 23.02.26
          Трайков заминава за Вашингтон за среща на върха за газовата сигурност

          В стратегическия документ се акцентира върху ролята на България като транзитна държава в рамките на Вертикалния газов коридор

          23 февруари 2026 | 10:55 4714
          Снимка: WIKIMEDIA COMMONS
          Росица Николаева
          Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заминава за Вашингтон за участие в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки. Форумът ще се проведе на 24 февруари в американската столица, съобщиха от ресорното ведомство.

          Основна цел на визитата е обсъждането и подписването на съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките за Централна и Източна Европа. Документът обединява усилията на САЩ и 12 държави, сред които Гърция, Румъния, Полша, Украйна и Молдова, за осигуряване на достъпни цени и стабилност.

          Посещението се реализира само дни след като Трайчо Трайков беше назначен за служебен министър на енергетиката в кабинета на Андрей Гюров. Заради влизането си в изпълнителната власт той напусна местното управление, а ОИК прекрати мандата му като кмет на район „Средец“.

          В стратегическия документ се акцентира върху ролята на България като транзитна държава в рамките на Вертикалния газов коридор. Инициативата цели пренос на гориво от юг на север, като още през октомври 2025 г. стана ясно, че България се превръща във важен енергиен мост към Украйна. Страните участнички във форума заявяват намерение да премахнат напълно руските доставки от енергийния баланс на Общността.

          Споразумението предвижда премахване на регулации, които затрудняват вноса на газ или строителството на нова инфраструктура. Сътрудничеството със САЩ в сектора вече е активно, като в началото на годината на терминала в Александруполис пристигна първата за 2026 г. партида американски втечнен газ, предназначена за българския пазар.

