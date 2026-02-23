НА ЖИВО
          „Тренд“: Пет партии сигурни за парламента, две на ръба на бариерата

          59% заявяват готовност да гласуват на 19 април, очакват се около 3,1 милиона избиратели

          23 февруари 2026 | 08:53 1080
          Общо пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание, а още две партии остават с реален шанс да преминат 4-процентната бариера. Това показва проучване на „Тренд“, изготвено по поръчка на „24 часа“.

          Според данните 59% от пълнолетните български граждани, живеещи в страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на 19 април. От агенцията уточняват, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че до урните могат да отидат около 3 милиона и 100 хиляди избиратели. Очакванията са избирателната активност да бъде по-висока в сравнение с последните няколко парламентарни вота.

          В електоралната картина лидер е новата формация на Румен Радев с 32,7% подкрепа сред гласуващите. На втора позиция остава ГЕРБ-СДС с 20,4%.

          Третото място остава оспорвано между ПП-ДБ с 10,9% и ДПС – Ново начало с 10,5%. На пета позиция се нарежда „Възраждане“ със 7,8% подкрепа.

          Близо до парламентарната бариера са БСП с 3,8% и МЕЧ с 3,6%. Под чертата остават „Има такъв народ“ с 2,5%, Алиансът за права и свободи с 1,7% и „Величие“ с 1,6%.

          Данните са преизчислени без дела на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%.

          Изследването е проведено в периода 12–18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

