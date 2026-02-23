Трети кръг от ядрените преговори между Иран и САЩ в Женева

В четвъртък в Женева ще се проведе третият кръг от преговорите между представители на Иран и Съединените щати, посветени на иранската ядрена програма. Потвърждението дойде от външния министър на Оман, в момент на засилено напрежение и нарастващи опасения от военен сблъсък, съпроводени с увеличено американско военно присъствие в Близкия изток.

В интервю за CBS News иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента се изработват основните елементи на евентуално споразумение. По думите му именно тази седмица те могат да бъдат обсъдени по-конкретно.

„Когато се срещнем отново, вероятно в четвъртък в Женева, ще имаме възможност да работим върху тези елементи, да подготвим качествен текст и да постигнем бързо споразумение“, подчерта той.

От своя страна, Иран даде да се разбере, че е склонен на определени отстъпки по ядрената си програма, ако в замяна бъдат вдигнати санкциите и бъде признато правото му да обогатява уран. Президентът Масуд Пезешкиан също отбеляза, че последните разговори са донесли обнадеждаващи сигнали.

В същото време, в интервю за Фокс Нюз, Стив Уиткоф коментира позицията на американския президент Доналд Тръмп, който се питал защо Техеран все още не е отстъпил под натиска на Вашингтон.

Според Уиткоф държавният глава не би използвал думата „разочарован“, тъй като разполага с множество алтернативи, но остава озадачен защо при такъв силен натиск и наличието на значителна военноморска мощ в региона Иран не е заявил ясно, че се отказва от намерения за създаване на ядрено оръжие.

По думите му въпреки упражнявания натиск, постигането на подобна позиция от страна на Техеран се оказва трудно.