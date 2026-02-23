НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Трети кръг от ядрените преговори между Иран и САЩ в Женева

          Дипломатически усилия на фона на военен натиск и сигнали за възможни компромиси

          23 февруари 2026 | 15:15
          В четвъртък в Женева ще се проведе третият кръг от преговорите между представители на Иран и Съединените щати, посветени на иранската ядрена програма. Потвърждението дойде от външния министър на Оман, в момент на засилено напрежение и нарастващи опасения от военен сблъсък, съпроводени с увеличено американско военно присъствие в Близкия изток.

          В интервю за CBS News иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента се изработват основните елементи на евентуално споразумение. По думите му именно тази седмица те могат да бъдат обсъдени по-конкретно.

          „Когато се срещнем отново, вероятно в четвъртък в Женева, ще имаме възможност да работим върху тези елементи, да подготвим качествен текст и да постигнем бързо споразумение“, подчерта той.

          САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка

          От своя страна, Иран даде да се разбере, че е склонен на определени отстъпки по ядрената си програма, ако в замяна бъдат вдигнати санкциите и бъде признато правото му да обогатява уран. Президентът Масуд Пезешкиан също отбеляза, че последните разговори са донесли обнадеждаващи сигнали.

          В същото време, в интервю за Фокс Нюз, Стив Уиткоф коментира позицията на американския президент Доналд Тръмп, който се питал защо Техеран все още не е отстъпил под натиска на Вашингтон.

          Според Уиткоф държавният глава не би използвал думата „разочарован“, тъй като разполага с множество алтернативи, но остава озадачен защо при такъв силен натиск и наличието на значителна военноморска мощ в региона Иран не е заявил ясно, че се отказва от намерения за създаване на ядрено оръжие.

          По думите му въпреки упражнявания натиск, постигането на подобна позиция от страна на Техеран се оказва трудно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
