Три години и девет месеца чакане: близките на загинал моторист излязоха на протест с настояване за правосъдие

Пред Съдебната палата в Пловдив се проведе протест на родители, загубили децата си при катастрофи. Те настояха за справедлив и бърз съдебен процес по делото за смъртта на 20-годишния моторист Недялко.

- Реклама -

Майката на момчето – Лиляна Бакалска, заяви, че три години и девет месеца след фаталния инцидент делото продължава да се отлага, което според нея удължава агонията на близките.

След смъртта на Недялко родителите му вземат решение да дарят органите му и така спасяват четири човешки живота. В подкрепа на семейството на протеста присъства и Димитър Василев – един от хората, получили шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек.

„Това е нещо много ценно, за което никога няма да мога да се отблагодаря. Винаги ще бъда до тях”, сподели Василев, който застана рамо до рамо с родителите на своя донор.

В демонстрацията се включиха и други семейства с подобна съдба. Веселина Манолова изрази мнение, че продължителното отлагане на делата дава възможност на подсъдимите да избегнат отговорност. Николай Иванов допълни, че според него системата реагира по-бързо при имуществени престъпления, отколкото при случаи на отнет човешки живот.

► Ход на съдебното производство

Подсъдим по делото е Иван Иванов, срещу когото е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Пред съда той отказа коментар.

Защитникът му – адвокат Георги Сидеров, заяви, че за изясняване на обективната истина е необходима експертиза, която да установи скоростта на движение на мотоциклетиста в момента на удара. По думите му без тези данни делото не може да бъде приключено.

Следващото съдебно заседание е насрочено за месец април.