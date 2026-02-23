Три нови назначения в Министерството на земеделието и храните

Подготвят се три нови назначения в управленския екип на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), съобщава БНР. По информация на медията постовете на заместник-министри ще поемат адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев.

Съгласно устройствения правилник министърът се подпомага от четирима заместник-министри, като по неофициална информация трима от заместниците на Иван Христанов вече са ясни. Ивана Мурджева е придружавала министъра още в първия му ден във ведомството.

Мурджева е юрист, работила е за браншови организации в земеделието, сред които Сдружението на малките семейни ферми и асоциацията на винените професионалисти. Освен адвокат тя е и изкуствовед, като последно е била куратор на юбилейната изложба на проф. Иван Газдов.

Атанас Атанасов е председател на развъдна говедовъдна асоциация и е активен застъпник за развитието на животновъдния сектор и подкрепата за малките фермери.

Третият кандидат за заместник-министър е инж. Николай Василев, който се очаква да поеме ресор „Гори“. Той е завършил Лесотехническия университет – София през 2003 г. и оттогава работи в структурите на министерството и в Агенцията по горите. Предстои да бъде определен и още един заместник-министър.

Окомплектоването на екипа е от съществено значение, тъй като предстои кампанията по заявяване на директните плащания, в която участват над 60 000 земеделци. Очаква се ръководството на МЗХ да извърши значителен обем административна работа във връзка с процеса.