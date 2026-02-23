НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински военен обясни защо руската армия не щурмува челно Константиновка, а натиска към Дружовка

          23 февруари 2026 | 08:54 1670
          Константиновка-Дружовка
          Константиновка-Дружовка
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Руските войски избягват челни атаки срещу Константиновка в Донецка област, където вече са успели да се закрепят в жилищни райони, защото теренът и градското строителство създават предимства за украинските сили. Вместо това руснаците натискат към Дружковка, за да усложнят отбраната между двете населени места. Това мнение изрази старши лейтенант от Украинските отбранителни сили с позивна „Алекс“, цитиран от „Зеркало недели“.

          - Реклама -
            
            

          Той уточни, че Константиновка се намира в низина, докато Дружковка е на по-високо място.

          „При такива условия боевете в градски райони създават предимства за украинските въоръжени сили“, отбелязва офицерът.

          „Алекс“ смята, че именно затова е по-лесно за руската армия да се опита да настъпи към Дружковка.

          „В момента в Константиновка се водят тежки боеве. Освен това врагът натиска към Дружковка от Часов Яр, което създава допълнителни проблеми за Константиновка“, обясни военнослужещият.

          Офицерът подчерта, че руснаците са в града от известно време, но не бързат да напредват по-нататък или да влязат пълноценно в градски боеве.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Великобритания обеща първа да изпрати войски в Украйна

          Христо Иванов -
          Британската подкрепа за Киев е достигнала рекордно ниво тази година.
          Война

          Група украински бойци от „Шквал“ са замръзнали при опит за бягство в Запорожка област

          Христо Иванов -
          Група бойци от „Шквал“ са били открити в Запорожка област
          Война

          Путин: Русия ще укрепи армията, флота и ядрената си триада

          Христо Иванов -
          Президентът определи развитието на ядрената триада като абсолютен приоритет.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions