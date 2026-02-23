Руските войски избягват челни атаки срещу Константиновка в Донецка област, където вече са успели да се закрепят в жилищни райони, защото теренът и градското строителство създават предимства за украинските сили. Вместо това руснаците натискат към Дружковка, за да усложнят отбраната между двете населени места. Това мнение изрази старши лейтенант от Украинските отбранителни сили с позивна „Алекс“, цитиран от „Зеркало недели“.

Той уточни, че Константиновка се намира в низина, докато Дружковка е на по-високо място.

„При такива условия боевете в градски райони създават предимства за украинските въоръжени сили“, отбелязва офицерът.

„Алекс“ смята, че именно затова е по-лесно за руската армия да се опита да настъпи към Дружковка.

„В момента в Константиновка се водят тежки боеве. Освен това врагът натиска към Дружковка от Часов Яр, което създава допълнителни проблеми за Константиновка“, обясни военнослужещият.

Офицерът подчерта, че руснаците са в града от известно време, но не бързат да напредват по-нататък или да влязат пълноценно в градски боеве.