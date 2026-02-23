НА ЖИВО
          Война

          Украинските дронове достигнаха Татарстан, там се запали ключова нефтена помпена станция

          23 февруари 2026 | 09:24
          Удар на ВСУ в Татарстан
          В нощта на 23 февруари украински дронове атакуваха нефтената помпена станция Калейкино близо до град Алметиевск в Татарстан, причинявайки масивен пожар, съобщава УНИАН.

          Тази станция, разположена на повече от 1000 км от украинската граница, изпомпва суров петрол директно в нефтопровода „Дружба“. Съоръжението е собственост на руската компания „Транснефт“.

          Калейкино е един от ключовите подобни обекти в Русия. Там се смесват петролни потоци с различно качество от Западен Сибир, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан, след което суровият петрол се подава в главни тръбопроводи.

          Станцията приема и изпомпва приблизително 350 000 тона петрол на ден, което се равнява на приблизително 4,2 милиона тона годишно.

          Местните власти твърдят, че пожарът е причинен от „падащи отломки“ и че никой не е пострадал при удара.

