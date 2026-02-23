588 милиарда долара са необходими на Украйна за възстановяване на щетите, причинени от четиригодишната руска инвазия. Това се посочва в съвместен доклад на Световната банка, украинското правителство, ООН и Европейската комисия, цитиран от АФП.

- Реклама -

Сумата е с 12% по-висока спрямо оценката от миналата година и се равнява на почти три пъти брутния вътрешен продукт (БВП) на Украйна за 2025 г. Увеличението отразява щетите от руските атаки срещу енергийната инфраструктура през зимата, които оставиха милиони домакинства без отопление и електричество.

Нуждите за реконструкция са изчислени за 10-годишен период въз основа на разрушенията до 31 декември 2025 г. След тази дата Русия предприе нови ракетни и дронови удари срещу енергийната мрежа, които унищожиха напълно някои електроцентрали.

Докладът отчита, че повече от един на всеки седем домове в страната е повреден или разрушен. Най-високи са разходите за възстановяване в транспортния сектор — около 96 милиарда долара. Енергетиката и жилищният фонд изискват по приблизително 90 милиарда долара всеки.

Разчистването на отломки и дейностите по разминиране ще струват 28 милиарда долара. Най-големи инвестиции са необходими за фронтовите области Донецк и Харков, а за възстановяването на столицата Киев ще са нужни над 15 милиарда долара.

От началото на инвазията през февруари 2022 г. западните съюзници са предоставили над 400 милиарда долара под формата на финансова, военна и хуманитарна помощ, сочат данни на Института за световна икономика в Кил. Планираният заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро ще покрие основно военни разходи и бюджетна подкрепа, съобщиха от Брюксел през януари.