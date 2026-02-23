Валерий Залужни: Почти невъзможно е да спрем такава неумолима сила

Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и украински посланик във Валерий Залужни заяви по време на реч в Чатам Хаус на 23 февруари, че всяка страна, която води война, трябва да премине на „военни релси“, което, според него, остава „най-голямото предизвикателство за Украйна“.

Той добави, че Русия е направила това успешно и „ние усещаме последствията от тази стъпка всеки ден и всяка нощ“, тъй като „е почти невъзможно да се спре такава неумолима сила“.

Според Залужни традиционните модели на отбранителната промишленост с централизирани фабрики и дълги вериги за доставки „вече не са подходящи“, тъй като създават „много критични уязвимости“ и са недостатъчно гъвкави.

Украинският посланик в Обединеното кралство твърди, че войната на Русия срещу Украйна е „преходна“, тъй като вече се внедряват нови технологии, които се развиват бързо, но все още не са в състояние да заменят човешкия фактор.

„Традиционните оръжия и структури все още се използват, но постепенно се заменят“, обяснява той.

Залужни отбелязва, че нарастващото използване на безпилотни системи, поддържани от изкуствен интелект, допълнително променя ситуацията на фронтовата линия.

Освен това Залужни съобщи, че в случая с Украйна, нейният енергиен сектор се е оказал особено уязвим.

„Защитата на енергийните съоръжения става толкова важна, колкото и защитата на територията“, посочва той.

В предното си интервю Залужни заяви, че контранастъплението през 2023 г., което той планираше с партньорите от НАТО, се е провалило, защото президентът Володимир Зеленски и други длъжностни лица не успяха да отделят необходимите ресурси.

Залужни добави, че успехът изисква голямо, фокусирано струпване на сили и тактическа изненада за руснаците. Вместо това войските са били разпръснати в широк район, което е дебалансирало силите им.