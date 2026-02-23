НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоВойна

          Валерий Залужни: Почти невъзможно е да спрем такава неумолима сила

          23 февруари 2026 | 15:25 1580
          Валери Залужни
          Валери Залужни
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и украински посланик във Валерий Залужни заяви по време на реч в Чатам Хаус на 23 февруари, че всяка страна, която води война, трябва да премине на „военни релси“, което, според него, остава „най-голямото предизвикателство за Украйна“.

          - Реклама -
            
            

          Той добави, че Русия е направила това успешно и „ние усещаме последствията от тази стъпка всеки ден и всяка нощ“, тъй като „е почти невъзможно да се спре такава неумолима сила“.

          Според Залужни традиционните модели на отбранителната промишленост с централизирани фабрики и дълги вериги за доставки „вече не са подходящи“, тъй като създават „много критични уязвимости“ и са недостатъчно гъвкави.

          Украинският посланик в Обединеното кралство твърди, че войната на Русия срещу Украйна е „преходна“, тъй като вече се внедряват нови технологии, които се развиват бързо, но все още не са в състояние да заменят човешкия фактор.

          „Традиционните оръжия и структури все още се използват, но постепенно се заменят“, обяснява той.

          Залужни отбелязва, че нарастващото използване на безпилотни системи, поддържани от изкуствен интелект, допълнително променя ситуацията на фронтовата линия.

          Освен това Залужни съобщи, че в случая с Украйна, нейният енергиен сектор се е оказал особено уязвим.

          „Защитата на енергийните съоръжения става толкова важна, колкото и защитата на територията“, посочва той.

          В предното си интервю Залужни заяви, че контранастъплението през 2023 г., което той планираше с партньорите от НАТО, се е провалило, защото президентът Володимир Зеленски и други длъжностни лица не успяха да отделят необходимите ресурси.

          Залужни добави, че успехът изисква голямо, фокусирано струпване на сили и тактическа изненада за руснаците. Вместо това войските са били разпръснати в широк район, което е дебалансирало силите им.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: „Орешник“ е легитимна военна цел за НАТО

          Никола Павлов -
          По думите му Русия все още не е доставила изцяло комплекса „Орешник“ в Беларус, но вече е прехвърлила съответната техника
          Война

          DeepState: Руската армия напредва в Донбас и Сумска област

          Христо Иванов -
          Руснаците отново се опитват да проникнат в гранични селища в Сумска област
          Политика

          ЕК: Блокирането на заема за Украйна от Орбан би нарушило договорите на ЕС

          Георги Петров -
          Още миналата седмица Брюксел потвърди, че ЕК е в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“ и няма риск за Унгария и Словакия засега
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions