Външните министри на ЕС обсъждат 20-ия пакет санкции срещу Москва, България е представена от Надежда Нейнски

Среща на външните министри на страните от ЕС се провежда в Брюксел в понеделник. Основната тема е войната в Украйна и одобряването на 20-ия пакет от санкции срещу Москва. Дипломатите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Газа, Западния бряг и напрежението в Иран.

Форумът се състои в ключов момент – непосредствено преди навлизането в четвъртата година от руската инвазия. Очаква се да бъде разгледан и нов пакет финансова помощ за Украйна на стойност 90 милиарда евро.

България на заседанието е представена от служебния външен министър Надежда Нейнски. В дискусиите участва и Николай Младенов в качеството му на върховен представител на Съвета на мир за Газа.

По информация от Брюксел Словакия и България са заявили резерви по част от предложенията, което може да наложи допълнителни преговори преди окончателното решение.

Междувременно се очаква в Киев да пристигнат председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейски съвет Антонио Коща – визита, определяна като знак за подкрепа към Украйна.

По-късно специалният пратеник на ЕС ще информира министрите за развитието на дипломатическите усилия около инициативите за мир, включително детайли по резолюция в рамките на Организация на обединените нации.