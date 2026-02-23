НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Външните министри на ЕС обсъждат 20-ия пакет санкции срещу Москва, България е представена от Надежда Нейнски

          Съветът в Брюксел разглежда военните действия в Украйна, помощ от 90 млрд. евро и напрежението в Близкия изток

          23 февруари 2026 | 16:52 423
          Дамяна Караджова
          Среща на външните министри на страните от ЕС се провежда в Брюксел в понеделник. Основната тема е войната в Украйна и одобряването на 20-ия пакет от санкции срещу Москва. Дипломатите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Газа, Западния бряг и напрежението в Иран.

          Форумът се състои в ключов момент – непосредствено преди навлизането в четвъртата година от руската инвазия. Очаква се да бъде разгледан и нов пакет финансова помощ за Украйна на стойност 90 милиарда евро.

          България на заседанието е представена от служебния външен министър Надежда Нейнски. В дискусиите участва и Николай Младенов в качеството му на върховен представител на Съвета на мир за Газа.

          Мерц ще търси общ европейски фронт срещу новите мита на САЩ преди срещата си с Тръмп Мерц ще търси общ европейски фронт срещу новите мита на САЩ преди срещата си с Тръмп

          По информация от Брюксел Словакия и България са заявили резерви по част от предложенията, което може да наложи допълнителни преговори преди окончателното решение.

          Междувременно се очаква в Киев да пристигнат председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейски съвет Антонио Коща – визита, определяна като знак за подкрепа към Украйна.

          По-късно специалният пратеник на ЕС ще информира министрите за развитието на дипломатическите усилия около инициативите за мир, включително детайли по резолюция в рамките на Организация на обединените нации.

          Политика

          Исландия може да гласува за възобновяване на преговорите с ЕС още през август

          Георги Петров -
          Дискусиите за задълбочаване на връзките с Брюксел започнаха още преди встъпването в длъжност на новата американска администрация
          Политика

          Опозицията в Словакия: Спирането на тока за Украйна граничи с предателство

          Георги Петров -
          Реакцията идва, след като министър-председателят потвърди, че днес ще посети енергийния оператор, за да поиска спиране на доставките
          Война

          Украйна се нуждае от 588 млрд. долара за възстановяване на щетите от войната

          Георги Петров -
          Нуждите за реконструкция са изчислени за 10-годишен период въз основа на разрушенията до 31 декември 2025 г.
