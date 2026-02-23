Великобритания обеща първа да изпрати войски в Украйна

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли обяви намерението си да стане първият министър на отбраната, който ще изпрати британски войски в Украйна, съобщава The Telegraph. Той отбеляза, че подобно решение ще бъде взето само ако конфликтът приключи и бъде постигнато мирно споразумение.

Той заяви, че мирът в Украйна и сигурна Европа са невъзможни без силна и суверенна Украйна.

Британското правителство работи със своите съюзници за създаването на така наречената коалиция на желаещите, която ще сформира международни сили за гарантиране на сигурността на Украйна след сключване на мирно споразумение. Като част от този план Великобритания ще отпусне приблизително 200 милиона британски лири, за да оборудва въоръжените си сили с необходимото оборудване за подготовка за потенциална мисия.

Средствата ще бъдат използвани за модернизиране на превозни средства, комуникационно оборудване и придобиване на нови системи за борба с дронове. Великобритания също така подкрепя Украйна в разработването на нов прехващач на дронове, задвижван от изкуствен интелект, Octopus, за борба с иранските дронове Шахед.

Хийли подчерта, че украинските войски вече се интегрират в учения на НАТО, а британската подкрепа за Киев е достигнала рекордно ниво тази година. Той отбеляза, че Великобритания се гордее както с военната си помощ, така и с подкрепата, която оказва на украинските бежанци, от които 167 000 са пристигнали в страната.

Министърът говори и за неотдавнашното си пътуване до Украйна, където е станал свидетел на масирани атаки с дронове и ракети срещу Киев и Лвов. Хийли изрази солидарност с украинците и заяви, че Великобритания ще продължи да увеличава натиска върху Русия и да подкрепя Украйна, докато не бъде постигнат справедлив мир.