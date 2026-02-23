НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          Виктор Стоянов отново заместник-министър на културата

          Пианистът и композитор поема поста за трети път със заповед на премиера Андрей Гюров

          23 февруари 2026 | 14:10 700
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров от 23 февруари 2026 г. за заместник-министър на културата е назначен Виктор Стоянов, съобщиха от правителствения пресцентър. Той заема поста за трети път, след като е бил на същата позиция през 2014 г., както и през 2023 и 2024 г.

          Виктор Стоянов е роден на 6 ноември 1977 г. в София. Завършва специалностите „Пиано“ и „Музикална теория“ в Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Има бакалавърска степен по „Музика и виртуални музикални технологии“ и магистърска по „История на философията“ от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

          Найден Тодоров е предложен за втори път за служебен министър на културата Найден Тодоров е предложен за втори път за служебен министър на културата

          Между 1995 и 2011 г. работи като музикален дизайнер в студио „Александра Аудио“, което реализира проекти за водещи филмови студиа като „Дисни“, „Дриймуъркс“ и „Юнивърсъл“. Има дългогодишен опит като композитор, аранжор и саунд дизайнер в сферата на филмовата музика, музиката за игри, реклами, телевизионни програми и театрални постановки. За работата си получава множество номинации и награди в България и Европа.

          Като концертиращ пианист Стоянов е носител на престижни отличия – Първа награда на международния конкурс за пианисти в Марсала, Италия (1989 г.), Първа награда в Усти на Лабем, Чехословакия (1985 г.), както и Специална награда от конкурса „Димитър Ненов“ (1991 г.).

          Участва като музикант в български филми като „Лора от сутрин до вечер“, „Четвърта власт“ и „Вила Роза“, номинирани за наградите на Българската филмова академия. В периода 1997–2007 г. е част от поп групата „Киора“ и дуета „Стоян Михалев и Виктор“. През 2002 г. е номиниран за награда „Аскеер“ в категорията „Най-добра театрална музика“ за пиесата „Охранители“ с режисьор Съни Сънински.

          В периода 2014–2016 г. заема длъжността директор на Софийската филхармония. Той е и носител на почетния знак „Посланик на библиотеките" на Българската библиотечно-информационна асоциация.

          В периода 2014–2016 г. заема длъжността директор на Софийската филхармония. Той е и носител на почетния знак „Посланик на библиотеките“ на Българската библиотечно-информационна асоциация.

