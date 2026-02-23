Виляреал победи Валенсия с 2:1

Виляреал спечели с 2:1 домакинството си на Валенсия на „Естадио де ла Серамика“ от 25 кръг на испанската Ла Лига. В мача бяха отсъдени две дузпи – по една и за двата тима – но в крайна сметка „жълтата подводница“ се оказа по-ефективният тим и заслужено прибра трите точки.

- Реклама -

Първата дузпа в мача бе отсъдена в средата на първата част и усмихна „прилепите“. Ларджи Рамазани реализира за валенсианци в 25-ата минута от бялата точка, посочена от небезизвестния съдия Хесус Хил Мансано. Причината за наказателния удар бе закъснял шпагат на грузинеца Жорж Микаутадзе.

Вместо да се отчая, „жълтата подводница“ веднага намери отговор. Санти Комесаня вкара от упор за 1:1. Преди завършващият му удар да стане голов Пап Гай центрира за Айосе Перес, който не нанесе никак добър изстрел с глава, но топката се озова в Комесаня.

Дълбоко в продължението Виляреал успя да обърне до 2:1. Пап Гай реализира от 11-те метра срещу Столе Дмитриевски в шестата минута на добавеното време преди почивката. Именно това изпълнение на халфа донесе и победата на домакините, въпреки че Микаутадзе в деветата минута на продължението и Арно Данжума през втората част изпуснаха 100-процентови възможности за „жълтите“.

В предпоследната 89-а минута Умар Садик можеше да спечели собственоръчно точката за своите, но Луиз Жуниор прати изстрела му в корнер.

Хората на Марселино са трети в Ла Лига с 51 точки – три над Атлетико Мадрид. За Валенсия борбата за оцеляване продължава. „Прилепите“ са 16-и с 26 точки – само две над зоната на изпадащите.