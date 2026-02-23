ВМС подновиха обследването на потъналия кораб край Маслен нос

Операцията по обследване на потъналия до Маслен нос риболовен кораб ВН 8112 е подновена, съобщиха от Военноморски сили на България. В нея отново участват катери на военния флот и на Гранична полиция, както и водолазен екип от състава на ВМС. Предвижда се използването на подводен дрон за детайлно обследване на състоянието на потъналия плавателен съд. Към момента метеорологичната обстановка е благоприятна.

- Реклама -

Корабът на капитан Христо Спасов, с общо трима души на борда, изчезна миналата сряда от радарите по време на риболовен излет в района южно от Созопол. В петък сутринта плавателният съд бе локализиран на около 40 метра дълбочина.

Мястото беше посочено от водолази и рибари доброволци, които ден по-рано извършиха обход с лодки. Те забелязаха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето, което насочи издирването към конкретна зона.

Все още няма информация за съдбата на екипажа – 58-годишния капитан Христо Спасов, 25-годишния му син и техен колега. От изчезването им до момента няма официални данни за местонахождението на тримата.

Разследването трябва да установи причините за инцидента. Операцията по обследване продължава, като усилията са насочени към изясняване на обстоятелствата около потъването и събирането на повече информация за екипажа.