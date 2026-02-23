За финал на селекцията: ЦСКА взе аржентински защитник

ЦСКА се подсили с аржентинския централен бранител Факундо Родригес. Играчът ще се състезава като преотстъпен до края на сезон 2026/2027 г., а „червените“ си запазват опцията за неговото постоянно закупуване.

- Реклама -

Факундо Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига у нас от аржентинския Естудиантес Ла Плата.

По повод на поредния зимен трансфер от клуба излязоха със следното съобщение:

„Добре дошъл, Факундо! ЦСКА се подсили с аржентинския централен защитник Факундо Родригес. Той ще играе като преотстъпен в нашия клуб до края на сезон 2026/2027 г., като ЦСКА си запазва и опция за закупуването му.

Родригес е на 25 години, висок е 190 см. и пристига от аржентинския Естудиантес Ла Плата. Пожелаваме много успехи на Факундо Родригес с червения екип!“