      понеделник, 23.02.26
          Начало България Крими

          Задържаха криминално проявен мъж за подой над жена си в Бургас

          42-годишен бургазлия е арестуван след сигнал за побой над съпругата му, при обиск са открити наркотици

          23 февруари 2026 | 16:10
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Криминално проявен 42-годишен мъж е задържан в Бургас след сигнал за домашно насилие над съпругата му, съобщиха от Министерство на вътрешните работи. По случая е образувано досъдебно производство.

          Сигналът е подаден около 20:10 часа на 20 февруари. Според обвинението посегателството е извършено в апартамент в ж.к. „Меден рудник“ в Бургас. Мъжът нанесъл удар с юмрук в главата на 38-годишната си съпруга, ритнал я в корема и размахал нож срещу нея, след което напуснал жилището. Пострадалата е разпитана като свидетел, а полицията е започнала незабавни издирвателни действия.

          Хиляди жертви на домашно насилие в Англия и Уелс посягат на живота си Хиляди жертви на домашно насилие в Англия и Уелс посягат на живота си

          Заподозреният е задържан рано сутринта на следващия ден. При обиск у него са открити около 23 грама метамфетамин. При последвало претърсване на друго жилище, което обитава, разследващите са намерили още около два грама от наркотичното вещество, както и прекурсори и съоръжения за производството му.

          Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая работи и Районна прокуратура – Бургас.

