Започва Великият пост – 49 дни духовно пречистване до Великден

От днес за православните християни започва Великият пост – период от 49 дни до Великден, в който вярващите са призовани към въздържание не само от определени храни, но и към внимание в мислите и делата си.

С този пост християните се подготвят да посрещнат с подобаваща радост Възкресение Христово, предава БНР. Духовният път през този период е свързан с милосърдие, състрадание, благотворителност, самовглъбяване, разсъдителност и стремеж към божественото.

В църковните песнопения в първия ден на поста се казва: „Настъпи постът, майка на целомъдрието, изобличител на греха, защитник на покаянието, ангелски живот и човешко спасение“, като с тези думи вярващите са призовани да потърсят Божията милост.

Според духовници постът е време, в което човек трябва да се вгледа в себе си и да се приближи до Бога.

„Това е едно благодатно време човек да се опита да се приближи до Господ… Ако не познаваме себе си и не умирим бурните води вътре в нас, няма как да видим своите грехове. Покаянието е твърдото решение да оставим греха и да вървим към добро, да вървим с Бога“, се казва още в духовното послание.

Едно от емблематичните песнопения през този период очертава посоката към покаянието: „Отвори ми вратите на покаянието, Живодателю, защото духът ми подранява към Твоя свят храм…“.

В богослужебния живот на Църквата Великият пост е особен период със собствени последования и послания. Вярващи от Враца споделят, че той не се изчерпва само с лишение от определени храни, а включва по-силна молитва, отказ от развлечения и всичко, което разсейва от вярата. Макар да изглежда като система от ограничения, според тях именно тези лишения водят до най-истинската радост – да бъдеш с Бога.