Заради клауза: Тодор Неделев няма да играе за Ботев Пловдив срещу Лудогорец

Новият треньор на Ботев Пловдив – Лъчезар Балтанов, определи група от 21 футболисти за днешния мач с Лудогорец. Двубоят е тази вечер от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“.

От състава на „канарчетата“ отпадат Николай Пранджев, Енок Куатенг, Тодор Неделев (под наем от Лудогорец), Емерсон Родригес (под наем от Лудогорец) и Закария Тиндано. В часовете преди двубоя още един състезател ще остане извън сметките за мача с разградчани.

Ето и групата на „жълто-черните“: Християн Славков, Габриел Нога, Никола Солдо, Габриел Златанов, Никола Илиев, Алекса Мараш, Педро Игор, Самуил Цонов, Карлос Алгара, Николай Минков, Антоан Конте, Браян Хайн, Даниел Наумов, Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Едсон Силва, Лукас Араухо, Симеон Петров, Уилиамс Чимези, Самуел Калу;