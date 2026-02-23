Зърнопроизводители: Искаме проверки за пестициди на слънчогледа, който ще бъде внесен от Аржентина

Националната асоциация на зърнопроизводителите иска да се извършат проверки за пестициди и други непозволени в Европа вещества в слънчогледа, който ще бъде внесен от Аржентина, съобщи председателят на организацията Илия Проданов пред БНР.

Очакваният внос от близо 250 хил. тона слънчоглед е „удар“ по българското зърнопроизводство и предизвиква въпроси за вероятно картелно споразумение между преработвателите, смята Проданов.

„Зърнопроизводителите настояват за цялостен анализ дали тази суровина отговаря на всички европейски норми за остатъчни пестициди, за тежки метали и за всичко, което е нужно.

На второ място, настояваме за секторен анализ от КЗК на пазара за слънчоглед в България и има ли картел между преработвателите на пазара на слънчоглед“, посочи Илия Проданов.