НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългарияИкономика

          Зърнопроизводители: Искаме проверки за пестициди на слънчогледа, който ще бъде внесен от Аржентина

          Настояваме за секторен анализ от КЗК на пазара за слънчоглед в България и има ли картел между преработвателите на пазара на слънчоглед

          23 февруари 2026 | 11:06 490
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Националната асоциация на зърнопроизводителите иска да се извършат проверки за пестициди и други непозволени в Европа вещества в слънчогледа, който ще бъде внесен от Аржентина, съобщи председателят на организацията Илия Проданов пред БНР.

          - Реклама -
            
            

          Очакваният внос от близо 250 хил. тона слънчоглед е „удар“ по българското зърнопроизводство и предизвиква въпроси за вероятно картелно споразумение между преработвателите, смята Проданов.

          Зърнопроизводителите настояват за цялостен анализ дали тази суровина отговаря на всички европейски норми за остатъчни пестициди, за тежки метали и за всичко, което е нужно.

          На второ място, настояваме за секторен анализ от КЗК на пазара за слънчоглед в България и има ли картел между преработвателите на пазара на слънчоглед“, посочи Илия Проданов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение

          Росица Николаева -
          По Конституция основната отговорност за вота носи ЦИК
          България

          Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР

          Росица Николаева -
          Новият шеф на МВР изолира главния секретар Мирослав Рашков
          Крими

          Тодор Тодоров: Случаят „Петрохан“ е съвкупност от три убийства и три самоубийства

          Катя Илиева -
          Част от жертвите не са успели да сложат край на живота си сами, поради което друг човек е „дръпнал спусъка“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions