Защитата на Георги Георгиев поиска отвод на съдебния състав на Районния съд в Пловдив по делото „Дебора“. Адвокатите Петко Кънев и Валентин Димитров мотивираха искането си с аргумента, че магистратите не могат да бъдат обективни след скорошното осъдително решение срещу институцията.

Окръжният съд в Стара Загора постанови, че Районният съд в Пловдив дължи обезщетение на подсъдимия заради забавено правосъдие. Георги Георгиев спечели дело за забавен процес по казуса „Дебора“, след като наказателното производство срещу него бе върнато в начална фаза заради отвод на предишен състав.

Според юристите е редно всички съдии от пловдивския съд да се оттеглят от процеса заради конфликт на интереси. Те посочиха пред журналисти, че възнамеряват да обжалват размера на присъденото обезщетение от 500 евро, считайки го за недостатъчен, съобщи БТА.

Сагата с прехвърлянето на делото започна още през 2023 г., когато всички магистрати в Стара Загора си направиха отвод. През януари 2025 г. процесът в Пловдив стартира отначало заради предубеденост на съдебен заседател, което доведе до забавяне от близо година.

Георгиев е подсъдим по три обвинения – за многостепенна средна телесна повреда, принуда и закани с убийство. В момента той е на свобода срещу парична гаранция от 10 000 лева, докато пострадалата продължава да изразява притеснения за сигурността си: Дебора Михайлова: Страхувам се.