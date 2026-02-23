Затварят Летище „Васил Левски“ за няколко часа на 24 февруари

Летище „Васил Левски“ – София ще бъде затворено за всички полети, с изключение на военните, в малките часове на 24 февруари. Причината е ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от аерогарата за БНТ.

Тази нощ летището не работеше в интервала от 01:15 до 02:50 часа, а утре ограниченията ще бъдат в сила от 01:05 до 03:35 часа.

От ръководството подчертават, че временното затваряне няма връзка с присъствието на военни самолети на САЩ.

Преди дни от Министерството на отбраната потвърдиха за БНТ, че разполагането на американските самолети е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.