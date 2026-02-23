Здравният министър отхвърли оставката на директора на детската болница в София

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски не приема оставката на д-р Благомир Здравков като директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“.

По-рано този месец Здравков съобщи, че е депозирал оставката си в Министерство на здравеопазването. От ведомството първоначално обявиха, че тя е приета, като отхвърлиха твърденията за оказван натиск.

След проведена среща между доц. Околийски и д-р Здравков в Министерството на здравеопазването е взето решение той да остане на поста. Двамата са обсъдили належащите въпроси в лечебното заведение и проблемите в сектора.

„Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването Ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност“, заяви доц. Михаил Околийски.

От своя страна д-р Здравков е приел решението с чувство за отговорност.

„Основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата и подкрепа за специалистите, които работят в болницата“, посочи той.

По време на срещата е постигнато съгласие за поддържане на активен диалог между ръководството на болницата и Министерството на здравеопазването с цел устойчиви решения по ключови въпроси в детското здравеопазване.