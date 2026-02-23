Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев има готовност да продължи да съдейства за освобождаването на политически затворници от Беларус. Държавният глава направи коментара в публикация в социалните мрежи, позовавайки се на свое интервю за независимата беларуска медия „Зеркало“, предадоха Ройтерс и БТА.

„Ние сме готови да продължим с това и винаги ще окажем на беларуските затворници съдействие, което е по силите ни. Но да освободиш хора от затвора е много трудно“, отбеляза Зеленски.

Изявлението идва няколко месеца след мащабна размяна на затворници с посредничеството на САЩ. В края на миналата година Лукашенко освободи 123-ма затворници, включително Нобелов лауреат, срещу вдигане на санкции. Тогава украинският президент съобщи, че част от групата, включително петима украинци, са приети на територията на Украйна.

Темата за Беларус остава централна в реториката на Киев. През януари във Вилнюс Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус, като заяви, че зависимостта на Минск от Москва прави ситуацията в региона по-опасна за цяла Европа.