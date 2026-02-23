НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Зеленски: Готови сме да съдействаме за освобождаването на беларуски политически затворници

          Изявлението идва няколко месеца след мащабна размяна на затворници с посредничеството на САЩ

          23 февруари 2026 | 15:13
          Георги Петров
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев има готовност да продължи да съдейства за освобождаването на политически затворници от Беларус. Държавният глава направи коментара в публикация в социалните мрежи, позовавайки се на свое интервю за независимата беларуска медия „Зеркало“, предадоха Ройтерс и БТА.

          „Ние сме готови да продължим с това и винаги ще окажем на беларуските затворници съдействие, което е по силите ни. Но да освободиш хора от затвора е много трудно“, отбеляза Зеленски.

          Изявлението идва няколко месеца след мащабна размяна на затворници с посредничеството на САЩ. В края на миналата година Лукашенко освободи 123-ма затворници, включително Нобелов лауреат, срещу вдигане на санкции. Тогава украинският президент съобщи, че част от групата, включително петима украинци, са приети на територията на Украйна.

          Темата за Беларус остава централна в реториката на Киев. През януари във Вилнюс Зеленски подчерта единството на Полша, Украйна и Литва и критика към Беларус, като заяви, че зависимостта на Минск от Москва прави ситуацията в региона по-опасна за цяла Европа.

