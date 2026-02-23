Зеленски обясни защо Украйна не може да си върне териториите сега

За Украйна победата във войната с Русия означава освобождаване на цялата ѝ територия от окупация, но това е въпрос на бъдещето; невъзможно е да се постигне днес. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски в интервю пред BBC.

Той обясни, че ако Киев го направи сега, ще загуби милиони хора, а това е твърде висока цена.

„Ще го направим. Това е абсолютно ясно. Само въпрос на време е. Да го направим днес би означавало да загубим огромен брой хора – милиони – защото руската армия е голяма и ние разбираме цената на подобни стъпки. Няма да имате достатъчно хора; ще ги загубите. А какво е земя без хора? Честно казано, нищо“, подчерта той.

Друга причина, според Зеленски, е липсата на достатъчно оръжия в Украйна и много тук зависи от нейните партньори.

„Днес въпросът е свързан с противовъздушната отбрана. Това е най-трудният проблем. За съжаление, нашите партньори все още не са ни издали лицензи за производство на собствени системи, например системи Patriot, или дори ракети за системите, които вече имаме. Досега не сме постигнали успех в това“, подчерта той.

В същото време президентът е убеден, че връщането към границите от 1991 г. е победа за справедливостта – както за Украйна, така и за целия свят.