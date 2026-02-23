Зеленски посочи къде да бъдат разположени западните войски: Контингент в Лвов не ни трябва

Разполагането на съюзнически мироопазващи сили трябва да бъде възможно най-близо до фронтовата линия. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в интервю пред BBC.

По думите му, Франция и Великобритания биха могли да предоставят по една бригада, представляваща до 5000 души персонал. Той добави, че има и сигнали от други страни, желаещи да подсилят Украйна със собствени контингенти.

Зеленски подчерта, че Украйна би искала да види мироопазващи сили по-близо до фронтовата линия. Той също така отбеляза, че дори Полша, която все още не е потвърдила присъствието си, да предложи да разположи контингент в Лвов, Украйна няма да се нуждае от него.

Той подчерта, че Украйна очаква партньорите да присъстват там, където заплахите продължават. Той обаче отбеляза, че никоя страна не е готова да разположи войските си на фронтовата линия.

„Никой не иска да е на фронтовата линия. Но украинците биха искали нашите партньори да бъдат с тях и това е логично“, подчерта Зеленски.