Зеленски: Русия губи по 30-35 000 войници, а мобилизира 40-44 000, но не всички отиват на фронта

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за BBC News, че Русия губи до 35 000 военнослужещи месечно във войната срещу Украйна.

„От декември насам започнахме да унищожаваме средно по 30–35 хиляди души на месец“, казва Зеленски, като уточнява, че става дума за загинали и тежко ранени руски военни, които според него представляват безвъзвратни загуби. - Реклама -

По думите му месечната мобилизация в Русия възлиза на около 40–44 хиляди души, но не всички от тях попадат директно на фронта, нито на първа линия.

Украинският държавен глава допълва, че цената на териториалния напредък на руските сили е висока. Според негови приблизителни изчисления всеки километър напредък струва на Русия около 157 загинали военнослужещи.

Междувременно британското разузнаване съобщава, че Москва все по-често разчита на чуждестранни наемници от Азия и Африка поради трудности при компенсирането на човешките загуби със собствени граждани. Според тези данни, както и според украински доклади, на страната на Русия воюват хиляди бойци от Индия, Пакистан, Непал, Куба, Нигерия и Сенегал.

Информацията за броя на жертвите не може да бъде независимо потвърдена, а Москва традиционно не публикува подробни данни за военните си загуби.