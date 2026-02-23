НА ЖИВО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров" тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан": Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг": Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          Зеленски: Русия губи по 30-35 000 войници, а мобилизира 40-44 000, но не всички отиват на фронта

          Никола Павлов
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за BBC News, че Русия губи до 35 000 военнослужещи месечно във войната срещу Украйна.

          „От декември насам започнахме да унищожаваме средно по 30–35 хиляди души на месец“, казва Зеленски, като уточнява, че става дума за загинали и тежко ранени руски военни, които според него представляват безвъзвратни загуби.

          По думите му месечната мобилизация в Русия възлиза на около 40–44 хиляди души, но не всички от тях попадат директно на фронта, нито на първа линия.

          Украинският държавен глава допълва, че цената на териториалния напредък на руските сили е висока. Според негови приблизителни изчисления всеки километър напредък струва на Русия около 157 загинали военнослужещи.

          Командир на механизиран батальон от ВСУ: Русия ще удари на Торецко-Покровско направление с настъпването на пролетта Командир на механизиран батальон от ВСУ: Русия ще удари на Торецко-Покровско направление с настъпването на пролетта

          Междувременно британското разузнаване съобщава, че Москва все по-често разчита на чуждестранни наемници от Азия и Африка поради трудности при компенсирането на човешките загуби със собствени граждани. Според тези данни, както и според украински доклади, на страната на Русия воюват хиляди бойци от Индия, Пакистан, Непал, Куба, Нигерия и Сенегал.

          Информацията за броя на жертвите не може да бъде независимо потвърдена, а Москва традиционно не публикува подробни данни за военните си загуби.

          Великобритания обеща първа да изпрати войски в Украйна Великобритания обеща първа да изпрати войски в Украйна
          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия напредва в Донбас и Сумска област

          Христо Иванов -
          Руснаците отново се опитват да проникнат в гранични селища в Сумска област
          Политика

          ЕК: Блокирането на заема за Украйна от Орбан би нарушило договорите на ЕС

          Георги Петров -
          Още миналата седмица Брюксел потвърди, че ЕК е в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“ и няма риск за Унгария и Словакия засега
          Политика

          Фон дер Лайен и Коща пристигат в Киев за 4-тата година от войната

          Георги Петров -
          Западните Балкани, Молдова и Украйна е приоритет за бъдещето на Европа
