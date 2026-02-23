НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Русия вече започна Трета световна война и няма да се спре в Украйна

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Руският лидер Владимир Путин вече е започнал Трета световна война и единственият отговор трябва да бъде интензивен военен и икономически натиск, за да го принудят да се оттегли. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред BBC.

          „Вярвам, че Путин вече е започнал войната. Въпросът е колко територия може да завземе и как да го спрем. Не защото Русия не трябва да спечели, а защото Русия иска да наложи различен начин на живот на света и да промени начина, по който хората са избрали да живеят“, подчерта той.

          Според него Украйна в момента ефективно сдържа тази война, предотвратявайки ескалацията ѝ в пълномащабен глобален конфликт.

          „Спирането на Путин днес и предотвратяването на окупацията на Украйна е победа за целия свят, защото Путин няма да спре в Украйна“, добави президентът.

