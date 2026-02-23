Зеленски за изтегляне от Донбас: Това ще раздели Украйна, а Путин няма да се спре

Украйна не може да изтегли войските си от Донбас, тъй като това би довело до разкол в украинското общество, а руският лидер Владимир Путин няма да спре дотук. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред BBC.

„Аз го виждам по различен начин. Не го виждам просто като земя. Виждам го като предателство – отслабване на нашата позиция, изоставяне на стотици хиляди наши хора, които живеят там, на произвола на съдбата им. Така го виждам аз. И съм сигурен, че това ще раздели обществото ни“, обясни той.

На въпроса дали това би удовлетворило Путин, Зеленски отбеляза, че има нужда от пауза, но когато се възстанови, ще започне война отново.

„Това вероятно би го удовлетворило за известно време… има нужда от почивка… но щом се възстанови, нашите европейски партньори казват, че може да отнеме от три до пет години. Според мен той би могъл да се възстанови за не повече от няколко години. Къде ще отиде след това? Не знаем, но факт е, че ще иска да продължи войната“, подчерта той.