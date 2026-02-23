НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски за изтегляне от Донбас: Това ще раздели Украйна, а Путин няма да се спре

          23 февруари 2026 | 09:19 1080
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Украйна не може да изтегли войските си от Донбас, тъй като това би довело до разкол в украинското общество, а руският лидер Владимир Путин няма да спре дотук. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред BBC.

          - Реклама -
            
            

          „Аз го виждам по различен начин. Не го виждам просто като земя. Виждам го като предателство – отслабване на нашата позиция, изоставяне на стотици хиляди наши хора, които живеят там, на произвола на съдбата им. Така го виждам аз. И съм сигурен, че това ще раздели обществото ни“, обясни той.

          На въпроса дали това би удовлетворило Путин, Зеленски отбеляза, че има нужда от пауза, но когато се възстанови, ще започне война отново.

          „Това вероятно би го удовлетворило за известно време… има нужда от почивка… но щом се възстанови, нашите европейски партньори казват, че може да отнеме от три до пет години. Според мен той би могъл да се възстанови за не повече от няколко години. Къде ще отиде след това? Не знаем, но факт е, че ще иска да продължи войната“, подчерта той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Великобритания обеща първа да изпрати войски в Украйна

          Христо Иванов -
          Британската подкрепа за Киев е достигнала рекордно ниво тази година.
          Война

          Група украински бойци от „Шквал“ са замръзнали при опит за бягство в Запорожка област

          Христо Иванов -
          Група бойци от „Шквал“ са били открити в Запорожка област
          Война

          Путин: Русия ще укрепи армията, флота и ядрената си триада

          Христо Иванов -
          Президентът определи развитието на ядрената триада като абсолютен приоритет.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions