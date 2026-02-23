Желан от Левски остава на „Лаута“, пловдивчани искат халф от ЦСКА

Атакуващият халф на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту няма да преминава в Левски, научи Sportal.bg. Румънският футболист със сигурност ще остане в града под тепетата до края на сезона и няма да преминава на „Герена“. Припомняме, че утре затваря зимният трансферен прозорец у нас.

- Реклама -

Същевременно „смърфовете“ искат Георги Чорбаджийски от ЦСКА. 21-годишният халф има шест мача като резерва през сезона с „армейците“, а за дубъла има девет срещи и три попадения. Юношата на гранда от Борисовата градина ще се наложи трудно в тима на Христо Янев и би имал по-голям шанс за изява в efbet Лига, ако подсили състава на Душан Косич.