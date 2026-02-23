Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина бяха закрити

Церемонията по закриването на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина на „Арена ди Верона“ приключи! Тя бе открита с музика от операта на Верди „Травиата“.

Както е известно, България спечели два бронзови медала в Италия – на Лора Христова и Тервел Замфиров, което е второто ни най-добро представане на зимна Олимпиада.

Трябва да отбележим, че за първи път в историята на зимните Олимпийски игри церемония ще се проведе в исторически паметник, включен в Списъка на световното културно наследство. Закриването е в тема – “Красота в действие”.

Алфредо Акетино е постановчик, а програмата за вечерта е с времетраене 2 часа и 30 минути. Костюмите, които се използват в проявата са само от рециклирани материали.

През изминалите две седмици цели 116 комплекта медали бяха раздадени на най-големия зимен спортен форум на планетата. Участваха 92 нации като 29 от тях взеха отличия. Една от тях бе България, която стигна до два медала – бронз на Лора Христова в биатлона и бронз на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд.

На „Арена Ди Верона“ беше внесен и олимпийският огън, който преди пристигането си в началото на игрите измина над 17 хиляди километра преди да стигне до Ботуша.

След внасянето на огъня бе изписан и лозунг: „По-високо, по-бързо, по-силно – заедно“.

Към 22:00 часа българско време започнаха да влизат всички спортисти, предвождани от делегацията на Гърция. Общо 2900 спортисти спореха за 116 медала по време на Игрите в Милано-Кортина.

Те направиха това под музика от Calibro 35, една от най-известните италиански алтернативни групи. Последните три знамена бяха на САЩ – делегацията с най-много спортисти, Франция (домакин на Игрите през 2030 година) и Италия, настоящият домакин.

Всички спортисти вече са на „Арена ди Верона“. Прозвуча инструментално изпълнение на химна на обединена Европа – „Одата на радостта“, съчетано с поредно ефектно светлинно шоу. В ложите са премиера на Италия Джорджа Мелони, както и президента на МОК Кърсти Ковънтри. Следващата част на шоуто е озаглавена „Красотата на предизвикателството: извисяване“. Изпълнителите са част от Балетната школа на Римския оперен театър.

Чарованата Лора Христова гордо излезе с българския трибагреник във Верона на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри 2026. Бронзовата ни медалистка в биатлона се превърна в едно от лицата на родното участие на Зимните игри. Лора спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 15 км. Тя записа още три класирания в топ 15 на Олимпиадата – 7-о място в преследването на 10 км, 11-о в спринта на 7,5 км и 14-о в масовия старт на 12,5 км.

Дойде време и за награждаването. Йоханес Клаебо спечели всички дисциплини в ски бягането – 6 от 6. Той вече има 11 златни медала и е най-успешният спортист на зимни Олимпийски игри.

Дойде ред и на доброволците да получат заслужени овации. Над 18 000 човека се включиха в организацията на Милано-Кортина 2026. За да бъде купонът пълен част от доброволците направиха собствено шоу на сцената.

Последваха две нови артистични произведения – „Красива земя – воден цикъл“, както и „Момент да си спомним“, пресъздаващо партитура и част от операта „Мадам Бътърфлай“. Преди това пък започна церемонията по избирането на новите членове на комисията на спортистите към МОК. Това бяха Йон Юн Чон от Република Корея – 40-годишен състезател по бобслей, както и Йохана Талихер – естонска състезателка по биатлон с участие на 4 олимпйски игри.

Дойде ред и на италианската песен „Светът“. Произведението от 1965-а година бе изпълнено от Джими Фонтана и аранжирана от Енио Мориконе. Появиха се и гондоли, символ на Венеция.

Към 23:00 часа започна церемонията по предаването на олимпийския флаг от настоящия домакин Италия на бъдещия такъв Франция. Веднага след това прозвуча и френския химн – „Марсилезата“. Кметовете на Милано и Кортина д’Ампецо – Джузепе Сала и Джанлука Лоренци, и президентът на МОК Кърсти Ковънтри се появиха на сцената. Олимпийското знаме бе спуснато и предадено на следващия домакин.

Към 23:30 часа стартира заключителната част от церемонията с финалните речи. Пръв бе президентът на фондацията „Милано – Кортина 2026“ Джоавани Малаго, който поздрави всички за добрата организация и специално отчете рекордно силното представяне на италианските състезатели. Последва речта на президента на МОК Кърсти Ковънтри. Тя специално подчерта, че Игрите в Милано-Кортина са се превърнали в истинско вълшебство. След това Ковънтри официално обяви XXV-ите Зимни олимпийски игри за закрити!

Към 23:40 олимпийският огън загасна, а на „Арена ди Верона“ също притъмня – край на зимните Олимпийски игри! Благодарим, Милано-Кортина! Ще се видим отново след 4 години във френските Алпи…