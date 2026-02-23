НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоСвятИкономика

          Златото отново поскъпна след обратите с американските мита

          23 февруари 2026 | 10:22 341
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цената на златото достигна най-високото си равнище от над три седмици, след като несигурността около търговската политика на САЩ засили търсенето на сигурни активи, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          Какво показват пазарите

          • Спот цената на златото се повиши с 0,6% до 5136,91 долара за тройунция към 09:52 ч. българско време, след като по-рано достигна най-високо ниво от 30 януари.
          • Фючърсите върху златото в САЩ (доставка през април) поскъпнаха с 2% до 5183 долара.

          Покачването идва, след като Върховният съд на САЩ отмени значителна част от митата, наложени от Доналд Тръмп на основание Закона за международни извънредни икономически правомощия.

          След подробен анализ: Тръмп реши да вдигне митата за всички страни до 15 процента След подробен анализ: Тръмп реши да вдигне митата за всички страни до 15 процента

          Реакцията на Белия дом

          След съдебното решение Тръмп заяви, че ще увеличи временната тарифа върху вноса в САЩ от 10% на 15% за всички страни, което допълнително засили несигурността на пазарите.

          Фючърсите на Уолстрийт и доларът поевтиняха в азиатската търговия, което също подкрепи цената на благородния метал.

          „Решението на Върховния съд добави още несигурност към световните пазари, като търговците отново се обръщат към златото като защита“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

          Какво следва

          Според анализаторите дали златото ще премине отново прага от 5400 долара в краткосрочен план ще зависи от:

          • продължителността на несигурността около митата
          • евентуална военна ескалация на САЩ срещу Иран

          Другите метали

          • Среброто поскъпна с 1,66% до 85,98 долара за тройунция.
          • Платината нарасна с 0,1% до 2158 долара.
          • Паладият поевтиня с 0,1% до 1747,11 долара.
          САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ обявиха отмяната на редица мита

          Христо Иванов -
          Митата, които ще бъдат отменени, са били включени в списъка, след като Върховният съд на САЩ ги обяви за незаконни.
          Свят

          Bitcoin регистрира нов срив на фона на новите мита на Доналд Тръмп

          Христо Иванов -
          Пазарът на криптовалути остава нестабилен
          Икономика

          Трайков заминава за Вашингтон за среща на върха за газовата сигурност

          Росица Николаева -
          Страните участнички във форума искат да премахнат напълно руските доставки от енергийния баланс на Общността
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions