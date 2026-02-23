Златото отново поскъпна след обратите с американските мита

Цената на златото достигна най-високото си равнище от над три седмици, след като несигурността около търговската политика на САЩ засили търсенето на сигурни активи, предаде Ройтерс.

Какво показват пазарите

Спот цената на златото се повиши с 0,6% до 5136,91 долара за тройунция към 09:52 ч. българско време, след като по-рано достигна най-високо ниво от 30 януари.

се повиши с 0,6% до към 09:52 ч. българско време, след като по-рано достигна най-високо ниво от 30 януари. Фючърсите върху златото в САЩ (доставка през април) поскъпнаха с 2% до 5183 долара.

Покачването идва, след като Върховният съд на САЩ отмени значителна част от митата, наложени от Доналд Тръмп на основание Закона за международни извънредни икономически правомощия.

Реакцията на Белия дом

След съдебното решение Тръмп заяви, че ще увеличи временната тарифа върху вноса в САЩ от 10% на 15% за всички страни, което допълнително засили несигурността на пазарите.

Фючърсите на Уолстрийт и доларът поевтиняха в азиатската търговия, което също подкрепи цената на благородния метал.

„Решението на Върховния съд добави още несигурност към световните пазари, като търговците отново се обръщат към златото като защита“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Какво следва

Според анализаторите дали златото ще премине отново прага от 5400 долара в краткосрочен план ще зависи от:

продължителността на несигурността около митата

евентуална военна ескалация на САЩ срещу Иран

Другите метали