      понеделник, 23.02.26
          Зрелищният финал на Зимните игри в Милано-Кортина (СНИМКИ)

          Тържествена церемония в „Арена ди Верона“ сложи финал на форума, а Френските Алпи се готвят за следващото издание

          23 февруари 2026 | 18:20 230
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Зимните олимпийски игри с тържествена церемония на открито в древната Арена ди Верона. Емоционалното закриване, озаглавено „Красота в действие“, се превърна в празник на изкуството и спортните постижения, които белязаха форума.

          Снимка БГНЕС

          Игрите бяха организирани съвместно от Милано и Кортина д’Ампецо, като състезанията се проведоха на различни локации в Северна Италия. Моделът на разпределено домакинство позволи използването на съществуваща инфраструктура и ограничаване на екологичния отпечатък на събитието.

          Снимка БГНЕС

          С официалното закриване щафетата беше предадена на Френските Алпи, които ще приемат следващите Зимни олимпийски игри през 2030 г. Очаква се организаторите също да заложат на устойчив модел, използвайки наличните спортни бази и инфраструктура, за да минимизират въздействието върху околната среда.

          Снимка БГНЕС
