Зрелищният финал на Зимните игри в Милано-Кортина (СНИМКИ)

Зимните олимпийски игри с тържествена церемония на открито в древната Арена ди Верона. Емоционалното закриване, озаглавено „Красота в действие“, се превърна в празник на изкуството и спортните постижения, които белязаха форума.

- Реклама -

Снимка БГНЕС

Игрите бяха организирани съвместно от Милано и Кортина д’Ампецо, като състезанията се проведоха на различни локации в Северна Италия. Моделът на разпределено домакинство позволи използването на съществуваща инфраструктура и ограничаване на екологичния отпечатък на събитието.

Снимка БГНЕС

С официалното закриване щафетата беше предадена на Френските Алпи, които ще приемат следващите Зимни олимпийски игри през 2030 г. Очаква се организаторите също да заложат на устойчив модел, използвайки наличните спортни бази и инфраструктура, за да минимизират въздействието върху околната среда.