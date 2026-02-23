Звезден Никола Йокич не успя да спре Голдън Стейт

Сръбската мегазвезда Никола Йокич беше над всички при визитата на Голдън Стейт Уориърс със своя Денвър Нъгетс, но това не успя да избегне поражението на гостите. Балканецът и съотборниците му отстъпиха със 117:128 точки в двубоя от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Йокич вкара 35 точки, добавяйки 20 борби и 12 асистенции. За победителите гардът Моузес Муди отбеляза 23, а центърът Ал Хорфърд добави 22 пункта.

С успеха Голдън Стейт излезе 8-и в Западната конференция с актив от 30 победи и 27 загуби. Денвър е трети с баланс 36-22.

Останалите резултати в НБА:

Оклахома Сити – Кливланд 121:113

Атланта – Бруклин 115:104

Милуоки – Торонто 94:122

Индиана – Далас 130:134

Вашингтон – Шарлът 112:129

ЛА Лейкърс – Бостън 89:111

Минесота – Филаделфия 108:135

Чикаго – Ню Йорк 99:105

Финикс – Портланд 77:92

ЛА Клипърс – Орландо 109:111