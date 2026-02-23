НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпортБаскетбол

          Звезден Никола Йокич не успя да спре Голдън Стейт

          Уориърс спечелиха с 11 пункта преднина

          23 февруари 2026 | 10:29
          Снимка: www.facebook.com/warriors
          Сръбската мегазвезда Никола Йокич беше над всички при визитата на Голдън Стейт Уориърс със своя Денвър Нъгетс, но това не успя да избегне поражението на гостите. Балканецът и съотборниците му отстъпиха със 117:128 точки в двубоя от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. 

          Йокич вкара 35 точки, добавяйки 20 борби и 12 асистенции. За победителите гардът Моузес Муди отбеляза 23, а центърът Ал Хорфърд добави 22 пункта. 

          С успеха Голдън Стейт излезе 8-и в Западната конференция с актив от 30 победи и 27 загуби. Денвър е трети с баланс 36-22.

          Останалите резултати в НБА:

          Оклахома Сити – Кливланд 121:113
          Атланта – Бруклин 115:104
          Милуоки – Торонто 94:122
          Индиана – Далас 130:134
          Вашингтон – Шарлът 112:129
          ЛА Лейкърс – Бостън 89:111
          Минесота – Филаделфия 108:135
          Чикаго – Ню Йорк 99:105
          Финикс – Портланд 77:92
          ЛА Клипърс – Орландо 109:111 

