Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов започна представянето на „Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.“ на заседание при закрити врата. На събитието, което открива годишната конференция на началника на отбраната, присъстват президентът Илияна Йотова и служебният министър Атанас Запрянов.

- Реклама -

Държавният глава беше посрещнат с почетен караул в Щаба на отбраната. Сред участниците във форума са председателят на ресорната парламентарна комисия Христо Гаджев, висшият команден състав, както и национални представители в структурите на НАТО и ЕС. Темата на тазгодишната конференция е фокусирана върху развитието на силите през призмата на задачите в национален и съюзен формат.

Само преди месец адмирал Ефтимов подчерта, че модерната война изисква бързи решения и приоритизирано въздействие, а не само ресурси. Тогава той акцентира върху необходимостта от придобиване на тактически системи за командване и управление, базирани на поуките от конфликта в Украйна.

В контекста на превъоръжаването армията пренареди приоритетите си, като се отказа от покупката на подводници за сметка на надводни дронове и нови патрулни кораби. По отношение на бойната авиация усилията са насочени към пълноценното използване на възможностите на F-16, въпреки предишните дебати около избора на изтребител.

Процесите по модернизация включват и обсъждането на проекти за брегови комплекси, които влизат в погледа на Народното събрание. Председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев по-рано коментира, че финансовото наследство и натрупаните дългове забавят по-резкото увеличаване на разходите за отбрана, предаде БТА.

След края на представянето се очакват изявления пред медиите от президента Илияна Йотова, министър Атанас Запрянов и началника на отбраната.