      вторник, 24.02.26
          15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан"14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс11:56 Президентът Йотова за Украйна: Това е война и агресия, вярвам в примирието11:47 Висши генерали от НАТО пристигнаха в София за годишния анализ на отбраната11:26 Експерти: София е само транзитна спирка за самолетите на САЩ, а не база за удар по Иран11:08 Служебният кабинет закри поста „вицепремиер по честността на вота"10:53 Крум Зарков: БСП няма да осигури гласове за преодоляване на ветото върху Изборния кодекс
          Адв. Лалов: Мафията се гаври с хората, но и ние не се отказваме

          24 февруари 2026 | 14:18 1990
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Преди една година с БОЕЦ бяхме пред ВСС, за да спрем с гражданите избора на Борислав Сарафов за главен прокурор. Тогава успяхме. Мафията обаче го направи изпълняващ функциите.

          Това написа адв. Методи Лалов във Фейсбук. Той уточни още:

          В четвъртък (26.02.2026 г.) в 09:00 часа пак ще бъдем пред ВСС, за да изискваме законът да бъде спазен.

          Мафията се гаври с хората. Но и ние не се отказваме. И ако не успяваме засега да победим, то е защото на политическия терен все се появяват шарлатани, неможачи и предатели.

