Адв. Лалов: Мафията се гаври с хората, но и ние не се отказваме

Преди една година с БОЕЦ бяхме пред ВСС, за да спрем с гражданите избора на Борислав Сарафов за главен прокурор. Тогава успяхме. Мафията обаче го направи изпълняващ функциите.

Това написа адв. Методи Лалов във Фейсбук. Той уточни още:

В четвъртък (26.02.2026 г.) в 09:00 часа пак ще бъдем пред ВСС, за да изискваме законът да бъде спазен.

Мафията се гаври с хората. Но и ние не се отказваме. И ако не успяваме засега да победим, то е защото на политическия терен все се появяват шарлатани, неможачи и предатели.