      вторник, 24.02.26
          Александър Трайков става заместник-министър на културата

          Андрей Гюров назначи дългогодишен експерт по опазване на културното наследство

          24 февруари 2026 | 15:23
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министърът на културата Андрей Гюров назначи Александър Трайков за заместник-министър на културата.

          Трайков е роден през 1977 г. в София. Завършил е специалност „История“ и магистърска програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика ХVI–ХХI в.“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и магистърска програма „Идентификация, автентификация и експертиза на културни ценности и художествени произведения“.

          Професионалният му път започва през 2006–2007 г., когато работи като експерт в Парламентарната комисия по външна политика в Народното събрание. От 2008 г. е част от екипа на Министерството на културата, където последователно заема длъжностите експерт и главен експерт в дирекция „Музеи, галерии и изобразително изкуство“.

          В периода 2009–2017 г. е регионален инспектор в „Регионален инспекторат за опазване на културното наследство“ за Югозападния район с център София към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“. От 2017 г. до момента е главен директор на същата главна дирекция, като ръководи работата на Централното управление и шестте регионални инспектората.

          Александър Трайков притежава 18-годишен опит в администрацията на министерството и висока експертност в сферата на опазването и контрола на културното наследство. Сред основните му направления на работа са контрол върху движимото и недвижимото културно наследство, международна дейност по връщане на незаконно изнесени културни ценности, сътрудничество с ГДБОП-МВР, ГДНП-МВР и прокуратурата, както и дейности, свързани с музеи и галерии, теренни археологически проучвания и териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности.

