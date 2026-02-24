НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Андрей Янкулов алармира защо заседанието на ВСС в четвъртък е под въпрос?

          24 февруари 2026 | 14:07 2090
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Може ли провеждането на заседанието на Пленума на ВСС, насрочен за четвъртък, да е под въпрос. Очевидно – да. Дали ще има кворум, за да се разгледа предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов?

          Съмненията са споделени в пост на самия Янкулов във Фейсбук. Ето какво написа той:

          Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.

          За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум – някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск.

          За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума.

          Макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

