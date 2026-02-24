НА ЖИВО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          Андрей Новаков сезира Сметната палата на ЕС за смените на областните управители

          Евродепутатът от ГЕРБ алармира за риск при управлението на евросредствата и честността на вота

          24 февруари 2026 | 21:09 520
          Красимир Попов
          Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков постави въпроса за смяната на 28 областни управители в България по време на заседание на Бюджетната комисия в Европейския парламент. Той отправи официален сигнал до Европейската сметна палата с настояване институцията да следи стриктно разпределението на евросредствата у нас.

          Информацията бе разпространена от Нова телевизия, която цитира изказването на евродепутата пред колегите му в Брюксел. Новаков определи ситуацията като „негативен пример“ по отношение на приемствеността и административния капацитет.

          По думите му 28 областни управители, носещи пряка отговорност за европейски проекти, са били сменени „за една нощ“. Той подчерта, че подобни рокади биха били приемливи при редовно избрано управление, но в случая става въпрос за служебно правителство, чиято основна задача е организирането на честни избори.

          Новаков изрази опасения, че новоназначените са „100% партийни активисти“.

          Според него това поставя под съмнение както честността на вота, така и стабилността при управлението на европейския ресурс.

          Евродепутатът призова Европейската сметна палата да наблюдава процесите в България и при необходимост да се намеси. Целта е да се гарантира правилното разходване на парите на европейските данъкоплатци.

