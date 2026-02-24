Евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков постави въпроса за смяната на 28 областни управители в България по време на заседание на Бюджетната комисия в Европейския парламент. Той отправи официален сигнал до Европейската сметна палата с настояване институцията да следи стриктно разпределението на евросредствата у нас.

- Реклама -

Информацията бе разпространена от Нова телевизия, която цитира изказването на евродепутата пред колегите му в Брюксел. Новаков определи ситуацията като „негативен пример“ по отношение на приемствеността и административния капацитет.

По думите му 28 областни управители, носещи пряка отговорност за европейски проекти, са били сменени „за една нощ“. Той подчерта, че подобни рокади биха били приемливи при редовно избрано управление, но в случая става въпрос за служебно правителство, чиято основна задача е организирането на честни избори.

Новаков изрази опасения, че новоназначените са „100% партийни активисти“.

Според него това поставя под съмнение както честността на вота, така и стабилността при управлението на европейския ресурс.

Евродепутатът призова Европейската сметна палата да наблюдава процесите в България и при необходимост да се намеси. Целта е да се гарантира правилното разходване на парите на европейските данъкоплатци.