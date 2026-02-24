НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          България

          Антон Станков: Янкулов действа правилно за главния прокурор, но ВСС вероятно ще провали заседанието

          24 февруари 2026 | 09:51
          Бившият правосъден министър Антон Станков подкрепи действията на служебния министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. В предаването „Денят започва“ по БНТ той определи хода на Янкулов като правилен и адекватен предвид създалата се ситуация в съдебната система.

          Според Станков проблемът е ясно дефиниран, след като Върховният касационен съд отказа образуването на производства по искания на Борислав Сарафов с мотив, че той е нелегитимен. Наскоро министърът на правосъдието Янкулов свиква заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за четвъртък, 26 февруари, с единствена точка – определяне на нов временен обвинител №1.

          Янкулов: Ако ВСС не излъчи и.ф. главен прокурор, ще предложа име Янкулов: Ако ВСС не излъчи и.ф. главен прокурор, ще предложа име

          Станков изрази скептицизъм относно резултата от предстоящото заседание на кадровия орган. „Предполагам, че то ще бъде провалено по процедурни причини, но поне трябва да се опита“, коментира той. Министър Янкулов вече заяви, че ако съветът не вземе решение, е готов лично да направи предложение за поста.

          Юристът обясни, че коренът на проблема е в „некадърното“ законодателство, което позволява противоречиви тълкувания на нормите.

          Съюзът на съдиите с призив да се огласят „нередните практики“ в прокуратурата Съюзът на съдиите с призив да се огласят „нередните практики“ в прокуратурата

          В разговора беше засегната и темата за правомощията на служебната власт. Станков подчерта липсата на Закон за Министерския съвет, който ясно да регламентира какво може да прави един служебен кабинет извън организирането на избори. Той даде пример с липсата на регламент за структурни промени, като идеята за вицепремиер, отговарящ за вота.

          Бившият министър коментира и кадровата чистка от понеделник, когато бяха назначени 28 нови областни управители. Станков призна, че е бил изненадан от мащаба на смените и се обяви против практиката държавни служители да бъдат отстранявани при всяка смяна на властта. За разлика от него, Наталия Киселова от БСП определи рокадите като очаквани.

