      вторник, 24.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоСпортФутбол

          „Арена Варна“: Стадионът ще бъде готов догодина, необходими са 44 милиона евро

          Съоръжението ще е с капацитет от 22 000 седящи места, като ще има подземен паркинг с над 700 паркоместа, административна част и търговски площи, които ще обслужват посетителите

          24 февруари 2026 | 17:22 480
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Изпълнителният директор на дружеството Спортен комплекс „Варна“ АД, което строи стадион „Арена Варна“ – Пламен Андреев, разясни на брифинг подробности около плановете за вдигането на съоръжението. Идеята е стадионът да бъде завършен през 2027 г. За целта са необходими 43 826 000 евро.

          „Нашата идея е да създадем една нова и модерна зона, която смятаме, че ще има огромен потенциал да е притегателна сила за много варненци и гости на града. Всички знаем от колко време тече строителството на стадиона. Доста време. Не сме се отказали. Това е голямо предизвикателство“, започна Андреев и добави:

          „Имаме конкретен план. Ще направим всичко, което е по силите ни, Варна да има нов стадион, какъвто заслужава. Стадионът е с капацитет 22 000 седящи места, както повечето от вас знаят. Разполага с подземен паркинг с над 700 паркоместа, административна част, търговски площи, които ще обслужват посетителите на стадиона“.

          „Ще бъде изграден по всички стандарти на ФИФА и УЕФА. На него ще се провеждат концерти, състезания. Ще разполага с модулна сцена, която ще предразполага за провеждането на големи концерти. Замислен е като градски стадион. Ще могат да се провеждат футболни мачове за всички отбори в България. Надявам се националният отбор на България също да провежда там своите мачове и съм убеден, че това ще се случи“, изрази оптимизъм той.

          „Спортен комплекс „Варна“ е територия от 127 000 кв. м, като над 50% от нея ще бъде застроена със спортна инфраструктура. Нашата цел е този район да бъде един интегриран и устойчив район, който да съчетава спортна инфраструктура, обществени пространства, търговски площи и като цяло да кипи живот в нея, а не само да се свързва с определени две домакинства на даден отбор. Искаме да даваме възможност на хората от Варна да подобряват качеството си на живот чрез това място“, коментира още Пламен Андреев.

