Атлетико Мадрид се класира за 1/8-финалите в Шампионската лига, след като разгроми Брюж с 4:1 в реванша между двата отбора и така с общ резултат 7:4 продължава напред в турнира, където ще се изправи срещу Тотнъм или Ливърпул!

Сьорлот даде аванс на „дюшекчиите“ с мощен удар в 23-ата минута, при който имаше грешка на Миньоле. Брюж изравни в 26-ата минута, когато Ордоньес вкара с глава след центриране от ъглов удар. Кардосо върна аванса на Атлетико с гол от границата на наказателното поле в 48-ата минута. Сьорлот реализира трети гол за Атлетико в 76-ата минута, когато се разписа след добавка. Норвежецът оформи своя хеттрик в 87-ата минута, когато вкара след подаване на Руджери.

В първите минути от мача на „Метрополитано“ Атлетико остави Брюж да владее повече топката и дебнеше за грешки и бърз преход от фаза защита във фаза атака.

В 8-ата минута Коке намери Алехандро Баена в наказателното поле, където десетката се обърна с лице към вратата и стреля, но прати топката в трибуните. Брюж отговори с удар на Александър Станкович, но Ян Облак улови без проблеми.

Пет минути след това домакините имаха страхотна възможност, при която Коке центрира по земя от десния фланг, а в наказателното поле Джулиано Симеоне опита удар, при който Симон Миньоле се намеси и след това събори крилото на Атлетико, но не бе отсъден фал.

АТЛЕТИКО ПОВЕЖДА

Така се стигна до 23-ата минута, когато Ян Облак с дълго подаване намери Александър Сьорлот в близост до наказателното поле на Брюж. Норвежецът гардира топката пред погледа на Брандън Мехеле, нагласи си я на левия крак и стреля силно. Симон Миньоле не се намеси добре и топката влетя в долния ляв ъгъл – 1:0 за Атлетико!

Това попадение внесе импулс в играта на „дюшекчиите“, които можеха да удвоят аванса си в 26-ата минута, но удар на Сьорлот бе блокиран.

Последва натиск на Брюж, който обгради наказателното поле на Атлетико в търсене на изравнително попадение.

БРЮЖ НАНЕСЕ СВОЯ УДАР

Така се стигна до 36-ата минута, когато Христос Цолис центрира от ъглов удар вдясно от вратата. На първа греда Мехеле изпревари Джони Кардосо и с глава насочи топката към вратарското поле, откъдето Йоел Ордоньес с глава прати топката в мрежата – 1:1!

Само две минути след попадението, Брюж можеше да оформи пълния обрат. Цолис центрира меко към Уго Ветлесен, който стреля, но Ян Облак направи феноменално спасяване, за да запази равенството.

До края на първото полувреме до нов гол така и не се стигна и двата отбора се прибраха на почивка при равенство 1:1!

ГОЛ ОТ СЪБЛЕКАЛНЯТА

Второто полувреме започна ударно за хората на Диего Симеоне, които си върнаха аванса в резултата с гол още в 48-ата минута. Тогава защитата на Брюж изчисти топката след центриране в наказателното поле. Тя обаче стигна до Джони Кардосо, който с удар от воле с десния крак от границата на наказателното поле я прати в мрежата на Миньоле за 2:1!

В 64-ата минута Брюж имаше добро положение, при което Кириани Сабе стреля, но Кардосо блокира изстрела му.

Гостите от Белгия продължиха да владеят топката в по-дълги периоди от мача в търсене на втори гол, докато Атлетико Мадрид дебнеше за грешки.

КОНТРААТАКА ПО УЧЕБНИК

Точно това се случи в 76-ата минута, когато започна контраатака за „лос колчонерос“. Маркос Йоренте намери Сьорлот в половината на Брюж, където норвежецът комбинира с връхлитащия отляво Адемола Луукман. Нигериецът направи двойно подаване с Антоан Гризман докато нахлуваше в наказателното поле и стреля. Бранител на гостите блокира удара, но топката рикошира и отиде на пътя на Сьорлот, който от упор нямаше как да сбърка – 3:1 за Атлетико!

Вместо Брюж да се вдигне в търсене на гол, след третото попадение за домакините, именно те бяха по-активни в търсене на ново попадение.

НОРВЕЖКИ ХЕТТРИК

Три минути преди края на редовното време испанците изпълниха късо ъглов удар, при който топката бе пратена към Матео Руджери, който центрира от ъгъла на наказателното поле вдясно от вратата. В наказателното поле Сьорлот се измъкна от засадата и засече майсторски топката в мрежата – 4:1 за Атлетико с хеттрика на Сьорлот!

В 1/8-финалите Атлетико Мадрид ще се изправи срещу един измежду Тотнъм или Ливърпул, докато за Брюж участието в евротурнирите през този сезон приключи.