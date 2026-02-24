Авиационен експерт: Русия би могла да атакува Украйна и с 2000 Шахеда едновременно, но това няма смисъл

Към есента на 2025 г. Русия произвежда приблизително 3000 „Шахеда“ месечно, което ѝ позволяваше да изстрелва значителен брой безпилотни летателни апарати едновременно. Това обаче е няма смисъл. Това мнение изрази Валерий Романенко, авиационен експерт и водещ изследовател в Държавния музей на авиацията на Украйна, в коментар за УНИАН.

- Реклама -

„Руснаците са способни да пуснат дори 2000 „Шахеда“ за един ден. Но за останалите 29 дни това би оставило 1000 или 1200 „Шахеда“; те биха изстрелвали по 20 от тях на ден. Това няма смисъл, защото ако имаше смисъл, вече щеше да е направено. Следователно, когато казват, че Русия планира да изстреля 1000 „Шахеда“, те забравят, че това е възможно само за един ден, а не всеки ден. Защото просто нямат тази възможност“, каза Романенко.

Той отбеляза, че миналата година, въпреки че имаше твърдения, че Русия е способна да изстрелва до 1000 „Шахеда“ на ден, тя никога не е извършвала подобна атака.

„Максималният брой изстреляни дронове за един ден беше 810. Това беше миналата есен. Това също е огромно число, но след това броят им намалява и непрекъснато намалява“, добави Романенко.

Експертът обясни, че до края на есента на миналата година Русия е изстрелвала два вида далекобойни безпилотни летателни апарати срещу Украйна. От тях 50% са били атакуващи „Шахеди“. Другата половина са били „Гербери“, които са разсейвали системите за противовъздушна отбрана.

„Ситуацията се промени. Две трети са „Шахеди“, а една трета са „Гербери“. И поради това общият брой на дроновете намалява. Но и „Шахедите“ не се увеличават. Броят на „Герберите“ рязко намалява, защото, макар и евтини, не са особено полезни. Да, те разсейват системите за противовъздушна отбрана, но в същото време нашите екипи тренират на тях; те са като тренировъчни мишени“, отбеляза Романенко.

Според експерта Русия ще увеличи производството на „Шахеди“ десетократно до 2025 г. в сравнение с 2024 г. Още по-нататъшното увеличаване на производството обаче засега няма смисъл.