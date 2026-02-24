НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Бабикян: Залагат на Румен Радев, защото е известен – няма структури, няма политическа програма, нито лица

          БСП изглеждат учудващо демократични, всички други партии ги помним по лидерите им

          24 февруари 2026 | 15:04 1170
          Снимка: Wikimedia Commons
          Сподели
          Абсолютно логично е водещи социологии да показват едни и същи резултати -, мълчанието е злато. Помните ли какви конкретни неща обеща Сакскобургготски и накрая обеща 800 дни, сигурно и от Радев ще чуем нещо следващите 2 месеца, но общо взето „цар на мълчанието„, каза в интервю пред БНР Арман Бабикян, бивш депутат, политик, журналист и PR експерт.
          Той коментира  „Наратив и предизборни похвати. Какво ново?

          „Този вид стратегия донесе мнозинство на Царя и се спазва, защото тази политическа дружина не е партия. На персоналният рейтинг на Румен Радев, нищо друго – нито структури, нито колективен орган, нито други лица, нищо нямаме, нито политическа програма, която четем, нищо нямаме, залагат, на най-печелившия коз – един човек, който е известен. Всички останали мълчат и ще мълчат колкото могат по-дълго, за да консумират максимума от този бонус, които им е предоставен. Другите не могат да си го позволят“, коментира ПР експертът поведението на Румен Радев и хората около него, вече слезли от президентството на политическия терен.

           Според Бабикян подобен вида явявания, са непочтени към избирателите:

          Хубаво е в дух на прозрачност хората да знаят за кои и за какво гласуват. Избирателят дава ключово две неща – парите му от данъци, за да му го управляват едни хора и дава доверието си, че вярва на едни хора, че знаят как да управляват парите му. Как да вярваш на човек, който стои скрит в една стая. Това е заявка за партийна монархия.

          Борисов по този начин управляваше партията си – еднолична власт. В България повечето партии са еднолични. Може би само БСП изглеждат учудващо демократични. Всички други партии ги помним по лидерите им. Това се превърна  и в част от езика, на който говорим –  „по времето на Костов“, „по времето на Царя“, това е, маркерите са тези. И при липса на вътрешно демократичен механизми в партията, изразител на дадени политики, е сложно да очакваме, че тези хора ще практикуват демокрация при управлението на страната, та те не го правят в партиите си.“

          Той смята, че 65 млн. евро са достатъчни за честни избори, “ би трябвало това да е технологична сума“ и открива нещо, което досега не е било специфично за предизборна кампания – атака към служебния кабинет.

          Една атака срещу служебния кабинет, зад които се провиждат определени политически сили и смятайки, че боят по служебния кабинет ще накърни някой от конкурентите на политическия терен. Но зависи и от поведението на кабинета и съпротивителните сили и възможността им да отиграят рисковете по разумен начин„, прогнозира бившият депутат.

          Той посочи, че с името на Пеевски може би се злоупотребява, но има сектори, в които това име е задължително и прокуратурата е един от тях дефинитивно.

          Изискване за висок морал е хубава новина, ако това се окаже част от критериите значи сме направили стъпка напред като държава. Прави чест на Цицелков, че го направи, защото той не става по-некачествен експерт и неговото можене и знание като експерт трябва да се използва. Като властова фигура очевидно изискванията са различни„, сподели Бабикян.

          И коментира случаят „Петрохан – Околчица“, който вече има политическо отражение. Според него пускането на информация „на час по лъжичка“ не е разследване, а пропаганда и напомни, че християни и мюсюлмани имат уважение към хора, които вече не са на този свят и към близките им, които са на този свят.

          Предизборната кампанията е обичайно мръсна, ясна. И дотук не сме чули разказ как от основните политически сили си представят страната ни за следващите 3, 4, 10 или 15 години. Никой не казва, „аз предлагам такава България с тези приоритети, ако ми предоставите властта“, коментира Бабикян.

