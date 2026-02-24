Бенямин Шешко бе героят на Манчестър Юнайтед срещу Евертън

Манчестър Юнайтед изтръгна минимална, но ценна победа с 1:0 като гост на Евертън. Герой за „червените дяволи“ стана нападателят Бенямин Шешко, който се разписа в 70-ата минута и донесе трите точки на своя тим.

„Червените дяволи“ вече са само на три точки от третото място, заемано от Астън Вила. „Карамелите“ пък са девети с 37 точки.



Равностойно първо полувреме



Началото на мача беше динамично, като още в 3-ата минута се наложи Джеймс Тарковски да чисти топката от голлинията на Евертън след удар на Амад Диало. Въпреки лекия превес на Юнайтед във владеенето на топката, „карамелите“ се защитаваха отлично и не допускаха сериозни опасности пред вратата на Джордан Пикфорд.



Първата част премина под знака на тактическото надлъгване, като чистите голови положения липсваха. Играта беше накъсана и на моменти напрегната, но без да предложи високо качество. Диого Далот отправи един от по-опасните удари за гостите, принуждавайки Пикфорд да се намесва, докато Бруно Фернандеш опита късмета си с изстрел от дистанция, който премина над вратата. За Евертън Гарнър тества рефлексите на вратаря Сен Ламенс с удар от пряк свободен удар.



Натиск на „карамелите“



След почивката Евертън излезе преобразен и наложи сериозен натиск. Домакините поеха контрола върху топката и започнаха да създават проблеми на отбраната на Юнайтед. Още в 46-ата минута Харисън Армстронг отправи удар право в ръцете на вратаря на гостите.



Илиман Ндиайе също опита изстрел от границата на наказателното поле, но той беше блокиран. Въпреки териториалното си предимство обаче, „карамелите“ така и не успяха да го материализират в гол.



Контраатака и гол на Шешко



В момент, в който Евертън изглеждаше по-близо до попадението, Манчестър Юнайтед нанесе своя решителен удар. В 70-ата минута „червените дяволи“ организираха мълниеносна контраатака. Матеуш Куня намери с перфектен пас Брайън Мбемо, който напредна и пусна дълъг пас към Бенямин Шешко, извеждайки го на добра позиция. Словенският нападател, появил се като резерва малко по-рано, не сбърка и с мощен удар вдясно от Пикфорд даде аванс на „червените дяволи“.

В 83-ата минута Майкъл Кийн отправи страховит изстрел по посока вратата на Ман Юнайтед, но Ламенс с още по-впечатляваща намеса запази мрежата си „суха“.