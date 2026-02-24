НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          БФС определи съдийските наряди за поредния кръг от Първа лига

          Никола Попов ще ръководи срещата на ЦСКА срещу Септември

          24 февруари 2026 | 16:04 130
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Преди минути станаха ясни съдийските назначения за предстоящия кръг от футболната Първа лига. От съобщението на комисията стана ясно, че срешата между Левски и Локомотив София е поверена на Мартин Великов. Никола Попов е главен арбитър на „Септември – ЦСКА“, а Мариян Гребенчарски е пратен в Разград, за да решава съдбата на Лудогорец и Локомотив Пловдив.

          Всички съдийски назначения за кръг номер 23:

          27 февруари 2026 г., петък, 12:45 часа

          АРДА – СПАРТАК ВАРНА

          ГС: Георги Милков Гинчев
          АС1: Александър Христов Апостолов
          АС2: Никифор Деянов Велков
          4-ТИ: Георги Петров Стоянов
          ВАР: Радослав Петров Гидженов
          АВАР: Денислав Йорданов Сталев
          СН: Йордан Костадинов Иванов

          27 февруари 2026 г., петък, 15:15 часа

          МОНТАНА – БОТЕВ ПЛОВДИВ

          ГС: Драгомир Димитров Драганов
          АС1: Христо Пламенов Хаджийски
          АС2: Теодор Пешев Петров
          4-ТИ: Васил Петров Минев
          ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
          АВАР: Християна Красимирова Гутева
          СН: Иван Захариев Вълчев

          27 февруари 2026 г., петък, 17:45 часа

          СЛАВИЯ – ЦСКА 1948

          ГС: Любослав Бисеров Любомиров
          АС1: Мартин Емилов Венев
          АС2: Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
          ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
          АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
          СН: Никола Петров Джугански

          28 февруари 2026 г., събота, 12:30 часа

          БОТЕВ ВРАЦА – БЕРОЕ

          ГС: Волен Валентинов Чинков
          АС1: Иво Николаев Колев
          АС2: Радостин Николов Бодуров
          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
          ВАР: Владимир Вълков Вълков
          АВАР: Георги Петров Стоянов
          СН: Георги Василев Йорданов

          28 февруари 2026 г., събота, 15:00 часа

          ДОБРУДЖА – ЧЕРНО МОРЕ

          ГС: Георги Николов Кабаков
          АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
          АС2: Месут Севинчев Ахмедов
          4-ТИ: Геро Георгиев Писков
          ВАР: Васил Петров Минев
          АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          28 февруари 2026 г., събота, 17:30 часа

          СЕПТЕМВРИ – ЦСКА

          ГС: Никола Антонов Попов
          АС1: Дениз Пиринов Соколов
          АС2: Радослав Георгинов Вутов
          4-ТИ: Тодор Недялков Киров
          ВАР: Кристиян Николов Колев
          АВАР: Димо Стоянов Димов
          СН: Цветан Кръстев Кръстев

          1 март 2026 г., неделя, 17:15 часа

          ЛЕВСКИ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

          ГС: Мартин Живков Великов
          АС1: Светослав Станимиров Стойчев
          АС2: Мирослав Николаев Симеонов
          4-ТИ: Кристиян Николов Колев
          ВАР: Димитър Димитров Димитров
          АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
          СН: Цветан Георгиев Георгиев

          2 март 2026 г., понеделник, 18:00 часа

          ЛУДОГОРЕЦ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
          АС1: Георги Пламенов Тодоров
          АС2: Мартин Тодоров Мачев
          4-ТИ: Тодор Недялков Киров
          ВАР: Мартин Иванов Марков
          АВАР: Георги Димитров Давидов
          СН: Георги Крумов Виделов

          Последвайте Евроком в Google News

