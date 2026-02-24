БФС определи съдийските наряди за поредния кръг от Първа лига

Преди минути станаха ясни съдийските назначения за предстоящия кръг от футболната Първа лига. От съобщението на комисията стана ясно, че срешата между Левски и Локомотив София е поверена на Мартин Великов. Никола Попов е главен арбитър на „Септември – ЦСКА“, а Мариян Гребенчарски е пратен в Разград, за да решава съдбата на Лудогорец и Локомотив Пловдив.
Всички съдийски назначения за кръг номер 23:
27 февруари 2026 г., петък, 12:45 часа
АРДА – СПАРТАК ВАРНА
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Александър Христов Апостолов
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Костадинов Иванов
27 февруари 2026 г., петък, 15:15 часа
МОНТАНА – БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев
27 февруари 2026 г., петък, 17:45 часа
СЛАВИЯ – ЦСКА 1948
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Никола Петров Джугански
28 февруари 2026 г., събота, 12:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – БЕРОЕ
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Георги Василев Йорданов
28 февруари 2026 г., събота, 15:00 часа
ДОБРУДЖА – ЧЕРНО МОРЕ
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Ахмед Яшар Ахмед
28 февруари 2026 г., събота, 17:30 часа
СЕПТЕМВРИ – ЦСКА
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
1 март 2026 г., неделя, 17:15 часа
ЛЕВСКИ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Светослав Станимиров Стойчев
АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Цветан Георгиев Георгиев
2 март 2026 г., понеделник, 18:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Мартин Иванов Марков
АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Крумов Виделов