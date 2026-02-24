НА ЖИВО
      вторник, 24.02.26
          Спорт

          Билетите за дербито Левски – Локо (София) вече в продажба

          „Сините“ обявиха подробности за местата, откъдето може да се закупят

          24 февруари 2026 | 19:27 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски чрез официалния си сайт информира феновете на отбора, че е започнала продажбата на билети за предстоящия домакински мач срещу Локомотив (София).

          Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. В деня на мача ще са налични до края на първото полувреме на касите пред арката на „Герена“ и на улица „Тодорини кукли“.

          СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ
          Левскари,

          В продажба са билетите за мача от 23-ия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София). Двубоят е на 1 март, неделя от 17:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

          В неделя, 1 март билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

          В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

          Цени на билетите:

          Сектор А, VIP: 51.13 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Ложи 2 и 3: 21.47 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блок 1914: 18.41 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 1 и 2: 15.34 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 3 и 4: 12.27 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 10.74 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор Б: 6.14 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор В: 9.20 €

          Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

          Сектор Г: 6.14 €

          *Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

          Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и тридесет минути преди началото на мача.

          Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Новият с първо обръщение като футболист на ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          В същото време защитникът чрез профила си в „Инстаграм“ се сбогува с досегашния си отбор Естудиантес
          Футбол

          „Арена Варна“: Стадионът ще бъде готов догодина, необходими са 44 милиона евро

          Николай Минчев -
          Изпълнителният директор на отговорното дружество Пламен Андреев даде информация за строежа на съоръжението
          Футбол

          ЦСКА и НСА се разбраха за общо сътрудничество

          Николай Минчев -
          По време на срещата "червените" бяха представлявани от Вангел Вангелов и Бойко Величков
          Вашият коментар
