Билетите за дербито Левски – Локо (София) вече в продажба

Левски чрез официалния си сайт информира феновете на отбора, че е започнала продажбата на билети за предстоящия домакински мач срещу Локомотив (София).

Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн. В деня на мача ще са налични до края на първото полувреме на касите пред арката на „Герена“ и на улица „Тодорини кукли“.

СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ

Левскари,

В продажба са билетите за мача от 23-ия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София). Двубоят е на 1 март, неделя от 17:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Пропуските се продават до изчерпване на количествата на касата пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

В неделя, 1 март билети ще се продават от 10:00 часа до края на първото полувреме на касите пред Сектор А и от 12:00 часа на тези на улица „Тодорини кукли“ и на арката пред Сектор „А“.

В деня на срещата билети НЯМА да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 51.13 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 21.47 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 18.41 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 15.34 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 12.27 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 10.74 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 6.14 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 9.20 €

Отстъпки – 10% (синя карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 6.14 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и тридесет минути преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов“.