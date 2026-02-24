НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби излиза под домашен арест

          Прокуратурата в Скопие промени мярката за неотклонение заради рискове за сигурността и напреднал етап на разследването

          24 февруари 2026 | 02:38 210
          Снимка: Government of North Macedonia
          Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби е поставен под домашен арест. Мярката за неотклонение е променена по предложение на Главната прокуратура в Скопие, след като обвиняемият се е явил доброволно пред органите на реда и е изразил готовност за сътрудничество.

          Груби е вторият заподозрян по делото за злоупотреби в „Държавна лотария“, по което са обвинени общо шест лица. От прокуратурата посочиха като основен мотив за решението невъзможността да гарантират личната безопасност на бившия вицепремиер, ако остане задържан под стража.

          „Индикациите за застрашена сигурност се подкрепят от уведомления на компетентните органи и се отнасят също за членовете на семейството му“, уточниха от държавното обвинение.

          Допълнителен аргумент за по-леката мярка е фактът, че по-голямата част от доказателствата вече са събрани в хода на производството.

          На Груби е наложена и забрана за напускане на страната чрез конфискация на паспорта. Той се е явил пред компетентния прокурор, за да се запознае с материалите по делото, но защитата му е поискала допълнително време за преглед поради големия обем на доказателствената част.

          Бившият вицепремиер беше задържан на граничния пункт „Блаце“ и първоначално отведен в затвора в Шуто Оризари. След разпита в прокуратурата той е насочен към Наказателния съд за финализиране на процедурата.

