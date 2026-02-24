НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“
          НачалоСвятПолитика

          Близо 20 държави: Действията на Израел в Западния бряг са опит за анексия

          24 февруари 2026 | 01:11 170
          Снимка: VASSIL DONEV / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Близо 20 държави, включително страни с мюсюлманско мнозинство и европейски нации, осъдиха действията на Израел за засилване на контрола над окупирания Западен бряг. Според тях тези ходове представляват опит за анексиране на територията и подкопаване на основите на палестинската държавност.

          - Реклама -
            
            

          В съвместно изявление групата посочи, че решението на Израел да прекатегоризира палестинска земя като израелска „държавна собственост“ и да ускори изграждането на селища не е случайно. Авторите на позицията определиха това като част от „ясна стратегия“, която цели промяна на реалността на терен и ускоряване на „неприемливата де факто анексия“.

          Подписалите документа подчертаха, че подобни действия са „умишлено и пряко нападение“ срещу жизнеспособността на палестинската държава. Според тях политиката на Тел Авив блокира възможността за прилагане на решението за две държави.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ, Русия и Китай обсъждат ядрения арсенал на срещи в Женева

          Красимир Попов -
          Разговорите идват след изтичането на „Нов СТАРТ“ и на фона на натиск за ново многостранно споразумение
          Инциденти

          15 загинали при катастрофа на военен хеликоптер в Перу

          Красимир Попов -
          Сред жертвите са 7 непълнолетни и полковник от военновъздушните сили
          Политика

          Ким Чен‑ун бе преизбран за генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея

          Георги Петров -
          Решението беше взето единодушно по време на Деветия конгрес в Пхенян
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions