Близо 20 държави, включително страни с мюсюлманско мнозинство и европейски нации, осъдиха действията на Израел за засилване на контрола над окупирания Западен бряг. Според тях тези ходове представляват опит за анексиране на територията и подкопаване на основите на палестинската държавност.

В съвместно изявление групата посочи, че решението на Израел да прекатегоризира палестинска земя като израелска „държавна собственост“ и да ускори изграждането на селища не е случайно. Авторите на позицията определиха това като част от „ясна стратегия“, която цели промяна на реалността на терен и ускоряване на „неприемливата де факто анексия“.

Подписалите документа подчертаха, че подобни действия са „умишлено и пряко нападение“ срещу жизнеспособността на палестинската държава. Според тях политиката на Тел Авив блокира възможността за прилагане на решението за две държави.