Босна подписа декларация за газова сигурност във Вашингтон

Босна и Херцеговина се присъедини към инициативата за газова сигурност в Централна и Източна Европа. Външният министър Елмедин Конакович подписа във Вашингтон Съвместна декларация за укрепване на доставките, съобщи радио „Свободна Европа“.

Инициативата е водена от САЩ и обединява дванадесет държави, сред които България, Гърция, Румъния и Украйна. Страните се ангажират да диверсифицират източниците и маршрутите, както и да развиват регионалната инфраструктура за гарантиране на дългосрочна енергийна стабилност.

Конакович посочи, че става въпрос за т.нар. Вертикален коридор – концепция за пренос на американски втечнен газ през европейската мрежа. По думите му това е икономически и геополитически изгодно за Сараево, особено в контекста на планираната „Южна интерконекторна връзка“, която цели намаляване на зависимостта от руски газ.

Документът бе парафиран по време на Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност. Акцентът на форума бе поставен върху ограничаването на руските енергоизточници и увеличаването на вноса на втечнен газ от САЩ за Източна Европа.

Засиленото американско присъствие в региона допринася за стабилността на Босна и Херцеговина, отбеляза външният министър. Той коментира още, че руското влияние забавя процеса на европейска интеграция.