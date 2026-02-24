НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:36 Словакия: Доставките на петрол по „Дружба“ се възобновяват на 26 февруари18:16 ПОРЕДЕН СКАНДАЛ: Още един служебен министър с украинското знаме на ревера, то се развя и пред сградата на МВнР (СНИМКИ)16:33 Съдът отхвърли искането на Кошлуков срещу избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ15:44 Путин бие тревога: Подготвят се взривове срещу „Турски“ и „Син поток“!15:25 САЩ и Европол се включват в разследването на случая „Петрохан“14:50 Meta спира Messenger през април 2026 г.14:09 Пламен Димитров: Държавата ще спре работа, ако няма редовен бюджет до 1 юли13:56 Над 12 500 тона имитиращи продукти са реализирани на пазара за година13:05 ОФИЦИАЛНО: Дечев обяви новия заместник-главен секретар на МВР12:56 От последните минути: Правната комисия отхвърли ветото на президента върху Изборния кодекс
          НачалоСвятПолитика

          Босна подписа декларация за газова сигурност във Вашингтон

          Сараево залага на „Вертикалния коридор“ и диверсификация на доставките в стремеж към енергийна независимост

          24 февруари 2026 | 21:00 60
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Босна и Херцеговина се присъедини към инициативата за газова сигурност в Централна и Източна Европа. Външният министър Елмедин Конакович подписа във Вашингтон Съвместна декларация за укрепване на доставките, съобщи радио „Свободна Европа“.

          - Реклама -
            
            

          Инициативата е водена от САЩ и обединява дванадесет държави, сред които България, Гърция, Румъния и Украйна. Страните се ангажират да диверсифицират източниците и маршрутите, както и да развиват регионалната инфраструктура за гарантиране на дългосрочна енергийна стабилност.

          Конакович посочи, че става въпрос за т.нар. Вертикален коридор – концепция за пренос на американски втечнен газ през европейската мрежа. По думите му това е икономически и геополитически изгодно за Сараево, особено в контекста на планираната „Южна интерконекторна връзка“, която цели намаляване на зависимостта от руски газ.

          Документът бе парафиран по време на Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност. Акцентът на форума бе поставен върху ограничаването на руските енергоизточници и увеличаването на вноса на втечнен газ от САЩ за Източна Европа.

          Засиленото американско присъствие в региона допринася за стабилността на Босна и Херцеговина, отбеляза външният министър. Той коментира още, че руското влияние забавя процеса на европейска интеграция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Осман Кавала: Присъдата ми е умишлено предупреждение към гражданското общество

          Красимир Попов -
          Турският филантроп твърди, че делото срещу него цели да сплаши гражданското общество
          Политика

          Фридрих Мерц към Китай: Искаме честна търговия и натиск над Москва за войната

          Красимир Попов -
          Берлин търси балансирано партньорство и призова Китай да използва влиянието си върху Русия
          Други

          Китайски учени създадоха домати с аромат на пуканки

          Михаил Георгиев -
          Китайски учени създадоха домати с аромат на пуканки чрез CRISPR/Cas9.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions