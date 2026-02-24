НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСпорт

          Ботев (Пд) привлече португалец

          20-годишният Карлос Меоти пристига от Фамаликао

          24 февруари 2026 | 20:37 160
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Ботев (Пловдив) привлече португалец. Офанзивният футболист Карлос Меоти се присъедини към „канарчетата“. “Жълто-черните” подписаха трансферно споразумение за правата на играча с португалския Фамаликао.

          „20-годишният атакуващ играч пристига в клуба след развитие в португалската футболна система, където преминава през школите и отборите на Жил Висенте, Бенфика и Фамаликао.

          Карлос Меоти играе основно като крило и атакуващ полузащитник, като се отличава със силния си ляв крак, добра скорост и умения в ситуациите един на един. 

          В юношеския си период прави силно впечатление с офанзивната си ефективност, реализирайки 21 гола в рамките на един сезон, което му носи трансфер в един от водещите клубове в Португалия.

          Футболистът притежава качества като техника в движение, креативност в последната третина и способност да създава голови ситуации както за себе си, така и за своите съотборници. Той е профил на модерен флангов нападател с потенциал за развитие и израстване на по-високо ниво.

          В Ботев Пловдив талантливият играч ще получи възможност да направи следващата крачка в кариерата си, като клубът вижда в него перспектива за развитие и бъдещ принос към офанзивната мощ на отбора. С правилна работа и адаптация към българския футбол той има потенциал да се превърне във важна фигура в състава.

          Ръководството, треньорският щаб и всички в клуба пожелават на Карлос Меоти здраве, успешна адаптация и много силни мачове с жълто-черния екип“, написаха от Ботев.

          Вашият коментар
